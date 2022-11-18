勇士客場8連敗 防守崩盤教練怒批：像在打野球

柯瑞已經連續多場瘋狂亢奮，但勇士客場八連敗，是1998年到1999年公牛之後，衛冕冠軍最糟糕的客場開局。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 16日晚以119比130不敵鳳凰城太陽，客場八連敗，是1998年到1999年公牛之後，衛冕冠軍最糟糕的客場開局。柯瑞 三分11中7，狂砍50分，依然未能救主。賽後教頭柯爾怒批球隊攻防兩端都有問題，像在打野球，缺乏集體的毅力。

NBA 歷史上，30歲以上球員得分50次的，柯瑞有7次，和籃球之神喬丹持平，歷史第二。但柯瑞如此瘋狂的表現，卻難以帶來一場客場勝利。湯普森17中6得到19分，普爾5中0得到2分。自從休賽期放走側翼防守大將佩頓和小波特後，防守直線下滑。上賽季，勇士百回合防守效率聯盟第一。本賽季迄今為止，百回合防守效率114.1，排名聯盟22名。記者查詢NBA官網發現，勇士的防守細節，幾乎是全面坍塌。防守籃板32.7個，場均送給對手二次得分14.6分，聯盟第九多。這說明勇士拚搶防守籃板不給力，對手搶到籃板後二次得分，讓勇士防守功虧一簣。

場均失誤送給對手得分21.1分，聯盟第三多。對手場均罰球聯盟第一多，要罰球27.5次。勇士百回合罰球聯盟第二少，說明球隊進攻侵略性不夠，但同時防守犯規多，讓對手走上罰球線，得分易如反掌。

湯普森的防守效率大幅下滑。（記者劉先進 ／攝影）

勇士防守狂跌，有很多原因。比如湯普森腳部受大傷後，橫移速度變慢，已經難以一對一遏制對手進攻箭頭。百回合防守效率116.8，為生涯最低。對陣太陽，湯普森多次被布克（Devin Booker）晃開得分。此外，年輕球員和新加入的隊員，防守沒有默契，多次在45度或內線過度包夾協防，讓太陽輕鬆傳球，打出強弱側戰術，投進空位三分。

難怪賽後柯爾怒批球隊像打野球。他說，球隊缺乏集體的毅力和勇氣，正在打一場德魯聯賽（Drew League game）的比賽。球隊攻防兩端都沒有執行力。沒有一定的承諾，不能連續防住對手三個回合，也不能執行好進攻戰術。球員失利後都低著頭，「我們為自己感到難過，但沒人為我們難過。勇士過去幾年贏了太多，擊敗別人有太多樂趣。對手不會忘記這個，他們等不及來暴揍勇士一頓。現在他們有打敗勇士的樂趣了。」

柯爾表示，他一直說，如果全心到比賽中，比賽會給與回報。「如果你真的團結起來打出競爭性的比賽，投籃就會進，哨聲會對你有利，突破會對你有利，而我們沒有贏得任何這些東西。這就是為什麼我們在客場難求一勝。這只是一場野球比賽。」

勇士目前戰績6勝9負，西區排名倒數第四。18日晚將對陣紐約尼克。