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柏克萊公司人造肉 首度獲FDA安全許可

編譯組／綜合17日電
食品藥物管理局授予柏克萊實驗室人造肉安全許可。（美聯社）
食品藥物管理局授予柏克萊實驗室人造肉安全許可。（美聯社）

聯邦食品藥物管理局（FDA）首次對實驗室培育的肉類給予了安全許可。位於柏克萊的Upside Foods公司用其培養的雞細胞製作肉類，一旦其設施通過了農業部的檢查，將能夠開始銷售其產品。

農業部稱已評估了Upside Foods提交的信息，它「目前對該公司的安全結論沒有其他問題。「細胞培養技術的進步使食品開發商能夠利用從牲畜、家禽和海產品中獲得的動物細胞來生產食品，這些產品有望在不久的將來進入美國市場」，聯邦食品藥物管理局局長卡利夫（Robert Califf）和FDA食品安全與應用營養中心（CFSAN）主任梅恩（Susan T. Mayne）在一份聲明中說。

聲明還說：「FDA的目標是支持食品技術的創新，同時始終把向美國消費者提供的食品的安全性作為我們的首要任務。」

Upside Foods創始人兼首席執行官瓦萊蒂（Uma Valeti）在Twitter上說，其培養的雞肉「離上各家餐桌又近了一步」。「UPSIDE已經收到聯邦食品藥物管理局的『無問題信』」，瓦萊蒂在推特上說。「他們已經接受了我們的結論，即我們培植的雞肉可以安全食用」。

他在今年早些時候告訴CNN，製作人造雞肉的過程「類似於釀造啤酒，但我們培植的不是酵母或微生物，而是動物細胞。這些產品不是純素食的、素食的或植物性的，它們是真正的肉，在沒有動物的情況下製成的」。

新加坡是第一個允許銷售人造肉的國家，2020年它批准了舊金山的初創公司Eat Just Inc.在新加坡銷售其實驗室培育的雞肉的監管許可。

倡導者們希望人造肉能減少對屠宰動物的需求，並有助於緩解氣候危機。來自食品系統的溫室體排放占全球溫室氣體排放的四分之一，其中大部分是來自畜牧業。

「我們對聯邦食品藥物管理局的歷史性宣布感到興奮，經過嚴格的評估，UPSIDE食品公司已成為世界上第一家獲得FDA人造雞肉綠燈的公司。UPSIDE食品公司的通訊主管凱伊（David Kay）通過電子郵件說。「在規模上，種植肉預計將比傳統生產的肉使用更少的水和土地」。

儘管FDA仍未對此正式批准，但表示已經完成了徹底的上市前諮詢程序。該許可僅適用於Upside公司用培養的雞細胞製作的食品，但聲明說FDA「已準備好與更多開發動物細胞食品的公司合作」。

FDA 新加坡 農業部

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