舊金山教委選舉 徐安敗北 費雪奪最後1席

舊金山教委選舉結果17日正式出爐，徐安以第四高票不幸敗選。（本報檔案照）

舊金山學區 教委候選人費雪（Alida Fisher）17日以第3高票拿下最後一席教委席位，獲市長布里德（London Breed）任命為學區教委的徐安（Ann Hsu）確定敗選。

教委會選舉象徵著舊金山進步派與市長溫和派盟友之間的權力鬥爭。選舉過後，舊金山學區家長和社區成員表示，希望新教委會能團結合作，將過去三年來的爭議和衝突都抛諸腦後。

徐安在初期開票時領先費雪，但最後被費雪迎頭趕上，不幸落敗。17日雖然還有一小部分選票需要清點統計，但費雪的領先優勢已無法被超越。同樣由布里德任命的李慧文（Lisa Weissman-Ward）和黎美兒（Lainie Motamedi）則分別以第一和第二高票保住席位。

費雪17日發表聲明說：「我很榮幸當選，也很謙卑，艱苦的工作現在才正要開始。作為舊金山教育 委員會的成員責任重大，我會非常認真看待這份工作。我期待與教委會的新同事和我們的總監一起確保，學區每一位學生都能獲得他們應得的高品質公共教育。」

徐安今年7月因為在問卷中發表種族主義評論遭到強烈批評，教委會對她作出警告，多名市府官員也要求她辭職。

儘管徐安當時發出道歉聲明，但她17日在上傳到YouTube的敗選演說中表示，有些人選擇「關注政治正確性」，而非她整個聲明的本質，這個本質是關於父母參與子女教育的重要性。

徐安在這次選舉中獲得華裔社區和罷免選舉組織者的大力支持，在華埠和日落區的得票數高於其他候選人，同時籌到超過9萬3000元的競選資金，是所有候選人中最多，甚至是籌款金額第二高候選人的兩倍。

徐安在YouTube影片中還表示，學區還有很多工作要做。她呼籲新教委繼續支持新總監正在學區實施的重要改革，不要重回政治作秀的道路。

贊助罷免教委運動的團體Autumn Looijen表示，他們對徐安敗選感到失望，因為這個結果打開了回到過去的大門。不過，Autumn Looijen也說：「我們相信，我們的草根社區有能力讓教委會關心學生們的成績。」

費雪與進步派和反對罷免教委的人士站在同一陣線上，包括現任教委桑契斯（Mark Sanchez）和亞歷山大（Matt Alexander），她同時也獲得另兩位候選人盧佩思（Gabriela López）和佛萊許曼（Karen Fleshman）的支持。

布里德發出聲明說：「在過去幾個月裡，徐安、李慧文和黎美兒三位教委幫助學區將重點重新放回學校辦學的基本原則上，將政策置於政治之上。我們的學生面臨著許多挑戰，尤其是疫情造成的學習損失。我們的教育工作者需要教委會的大力支持，我相信李慧文和黎美兒委員會繼續這項工作。」