舊金山「變裝桂冠」開放申請 補助金5.5萬

變裝藝術家在今年同性戀大遊行表演。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）17日宣布啟動首個「變裝桂冠」（Drag Laureate）的申請。被選中的變裝藝術家將得到舊金山公共圖書館 提供的為期18個月共5.5萬元的補助，以支持多元性別LGBTQ +社區夜生活及娛樂文化。

布里德表示，包容性及支持藝術是舊金山城市的基礎，「變裝藝術家為LGBTQ+社區平權鋪平了道路，這也是舊金山如此獨特的原因之一。支持變裝社區，並為下一代變裝表演者創造機會，將有助於城市及社區的發展。我期待著舊金山第一位變裝桂冠的加冕。」

市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，如果沒有變裝藝術家，舊金山將不會成為LGBTQ+社區的燈塔，「這個項目是認可變裝在同性戀文化中發揮的重要作用，我期待著誰將獲得首個變裝桂冠。」

獲獎者將作為舊金山LGBTQ+社區的大使，參與由市府舉辦的大型活動，如同性戀大遊行等，同時也可組織以變裝為主題的活動。根據要求，申請人必須提交一份書面和視頻申請，年齡21歲以上，對變裝文化及歷史有基本了解，熱愛社區慈善活動等。

美國變裝社會活動家席斯特（Roma Sister）說：「我想不出還有哪個城市的變裝社區比舊金山更有才華、更多元化、更有包容性、更令人興奮。作為審查委員會的成員，我將依靠我35年來作為變裝活動家、籌款人、公共演講者、活動組織者和藝人的經驗，向市長推舉出最佳的候選人。」

州參議員威善高（Scott Wiener）曾發起創建LGBTQ+文化遺產特別工作組，向政府提供社區需求及行動建議，「變裝表演者為我們的城市做出了巨大的貢獻。」