期中選舉後 舊金山政壇 華裔代表劇減

李志威表示，華人選民應以大局出發，著眼於未來，支持華人參政。（取自華裔選民教育委員會官網）

近些年來，華裔 面孔正逐漸淡出舊金山政壇，在反亞裔 仇視餘波未平的背景下，華裔社區深感擔憂。在剛剛過去的期中選舉中，華裔候選人的表現也不容樂觀，包括第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）、教育委員徐安（Ann Hsu）均以微弱劣勢敗下陣來。儘管社區內部有不同的聲音，但政策分析專家認為，華人 選民應以大局出發，著眼於未來，支持華人參政。

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）回想起幾年前，亞裔社區擁有五位市議員，包括華裔的市議長，更有華裔市長李孟賢（Ed Lee），同時教委、市立大學校委中華裔委員占大多數。「那是屬於華人社區的巔峰時代。」李志威說。

如今隨著馬兆明、徐安的落選，舊金山市議會及教委中各僅剩一位華人，對比舊金山近三分之一華裔人口，其比例是嚴重失調的。「我們看到華裔代表在短時間內迅速減少，而與此同時，華裔人口卻在增加。」李志威說。

李志威強調，若馬兆明贏得此次選舉，他將有極大可能競選並接任華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）的職位，一些社區的聲音也在表示，馬兆明在做這方面的準備。「然而現在也無這樣的可能了。」李志威說。

目前為州預算委員會主席的丁右立將在兩年後任期屆滿，另一位華裔前州眾議員邱信福（David Chiu）也在2021年10月離開席位，成為舊金山市府律師。屆時，代表舊金山地區的華人面孔將在州眾議會席位中徹底消失。

李志威談到近期發生的亞裔攝影師在藝術宮被公開搶劫，以及前藝術委員趙維新遇擊案，稱亞裔仇視的陰霾還遠遠沒有散去。「在市議會中，誰能傾聽我們的聲音？誰又將為華人爭取平等？或許不久之後，沒有人會為我們發聲。」李志威補充，在亞裔仇視運動剛剛興起之時，正是丁右立與邱信福兩位華裔官員在州府的奔走倡議，才爭取到1.665億的亞裔公平預算。

他強調，各族裔社區都在大力支持本族裔的候選人。儘管亞裔社區在過去幾年中受到衝擊，導致社區內有不同的聲音，但應該以大局出發，著眼於未來，給予華人參選者最統一的支持。

李志威認為，馬兆明連任失利主要有兩個原因。第一，轄區重新規畫導致選票成分的改變。他表示，新被畫入第四區的選民主要支持殷嘉立（Joel Engardio），而新產生的約500張選票正是二人所差的票數。第二，馬兆明在教委罷免，以及地檢長罷免的表態傷害了在華人社區的形象，導致華人選民轉而支持殷嘉立。

同時他指出，馬兆明的哥哥，曾擔任第一區市議員的馬兆光（Eric Mar）是一位極左進步派的領袖，其政治理念在社區內分歧較大，這也是影響馬兆明連任的原因之一。李志威說：「當所有的因素綜合在一起，導致了他連任的失利。」