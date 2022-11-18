我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

期中選舉後 舊金山政壇 華裔代表劇減

記者王子涵／舊金山報導
李志威表示，華人選民應以大局出發，著眼於未來，支持華人參政。（取自華裔選民教育委員會官網）
李志威表示，華人選民應以大局出發，著眼於未來，支持華人參政。（取自華裔選民教育委員會官網）

近些年來，華裔面孔正逐漸淡出舊金山政壇，在反亞裔仇視餘波未平的背景下，華裔社區深感擔憂。在剛剛過去的期中選舉中，華裔候選人的表現也不容樂觀，包括第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）、教育委員徐安（Ann Hsu）均以微弱劣勢敗下陣來。儘管社區內部有不同的聲音，但政策分析專家認為，華人選民應以大局出發，著眼於未來，支持華人參政。

華裔選民教育委員會行政主任李志威（David Lee）回想起幾年前，亞裔社區擁有五位市議員，包括華裔的市議長，更有華裔市長李孟賢（Ed Lee），同時教委、市立大學校委中華裔委員占大多數。「那是屬於華人社區的巔峰時代。」李志威說。

如今隨著馬兆明、徐安的落選，舊金山市議會及教委中各僅剩一位華人，對比舊金山近三分之一華裔人口，其比例是嚴重失調的。「我們看到華裔代表在短時間內迅速減少，而與此同時，華裔人口卻在增加。」李志威說。

李志威強調，若馬兆明贏得此次選舉，他將有極大可能競選並接任華裔州眾議員丁右立（Phil Ting）的職位，一些社區的聲音也在表示，馬兆明在做這方面的準備。「然而現在也無這樣的可能了。」李志威說。

目前為州預算委員會主席的丁右立將在兩年後任期屆滿，另一位華裔前州眾議員邱信福（David Chiu）也在2021年10月離開席位，成為舊金山市府律師。屆時，代表舊金山地區的華人面孔將在州眾議會席位中徹底消失。

李志威談到近期發生的亞裔攝影師在藝術宮被公開搶劫，以及前藝術委員趙維新遇擊案，稱亞裔仇視的陰霾還遠遠沒有散去。「在市議會中，誰能傾聽我們的聲音？誰又將為華人爭取平等？或許不久之後，沒有人會為我們發聲。」李志威補充，在亞裔仇視運動剛剛興起之時，正是丁右立與邱信福兩位華裔官員在州府的奔走倡議，才爭取到1.665億的亞裔公平預算。

他強調，各族裔社區都在大力支持本族裔的候選人。儘管亞裔社區在過去幾年中受到衝擊，導致社區內有不同的聲音，但應該以大局出發，著眼於未來，給予華人參選者最統一的支持。

李志威認為，馬兆明連任失利主要有兩個原因。第一，轄區重新規畫導致選票成分的改變。他表示，新被畫入第四區的選民主要支持殷嘉立（Joel Engardio），而新產生的約500張選票正是二人所差的票數。第二，馬兆明在教委罷免，以及地檢長罷免的表態傷害了在華人社區的形象，導致華人選民轉而支持殷嘉立。

同時他指出，馬兆明的哥哥，曾擔任第一區市議員的馬兆光（Eric Mar）是一位極左進步派的領袖，其政治理念在社區內分歧較大，這也是影響馬兆明連任的原因之一。李志威說：「當所有的因素綜合在一起，導致了他連任的失利。」

李志威最後總結道，目前對於華裔社區來說是十分艱難的，社區必須統一力量。「經過幾代社區領袖的努力，我們才爭取到雙語的選票，足夠多的選民，以及眾多的華裔民選官員。但或許在十年後，將沒有華人代表社區，這就是我們現在的處境。」

馬兆光(左)和馬兆明是雙胞胎，分別在2008和2018年當選舊金山市議員。（本報...
馬兆光(左)和馬兆明是雙胞胎，分別在2008和2018年當選舊金山市議員。（本報檔案照）

華裔 華人 亞裔

上一則

北加州中國大專校友會聯合會 訪世界日報

下一則

柏克萊公司人造肉 首度獲FDA安全許可

延伸閱讀

攸關金山30年交通支出 L提案競選衝刺

攸關金山30年交通支出 L提案競選衝刺
中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

中華總會館172年 迎首位女總董林少琪
想社區之所想 馬兆明獲華裔支持

想社區之所想 馬兆明獲華裔支持
舊金山慶華僑節 6傑出華人獲表揚

舊金山慶華僑節 6傑出華人獲表揚
解決學生住房難 舊金山州大獲撥1.16億

解決學生住房難 舊金山州大獲撥1.16億

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
圖為持槍劫匪在搶劫攝影師器材。（視頻截圖）

北灣舊金山拍婚紗照聖地 亞裔攝影師遭持槍搶劫

2022-11-13 21:13

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代