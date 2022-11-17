原憲法路更名 阿拉米達市陳煥瑛路牌揭幕

陳煥瑛子女Darren（左）和Jennifer（右）接受「陳煥瑛路」紀念牌。（記者張曼琳／攝影）

阿拉米達縣首位華裔議員陳煥瑛（Wilma Chan）去年11月3日外出遛狗時，遭遇車禍，不幸離世，享年72歲。為了紀念陳煥瑛，繼本月初屋崙 將原麥迪遜公園（Madison Park）更名為陳煥瑛公園後，阿拉米達市也於16日將原憲法路（Constitution Way）更名為「陳煥瑛路」（Wilma Chan way）。陳煥瑛生前居住在阿市長達27年，為其多元化社區提供了數十年的公共服務。

在眾人的見證下，為陳煥瑛路牌舉行揭幕儀式。（記者張曼琳／攝影）

今年2月，應陳煥瑛家屬的要求，阿市議會批准將憲法路更名為陳煥瑛路。市府批准後，阿拉米達的公共工程部門與加州 交通部 (CalTrans) 合作，設計和安裝了新標誌。16日，市相關部門在斯威尼公園（Jean Sweeney Park ）西側，陳煥瑛路夾大西洋街（Atlantic Ave）的路口，為陳煥瑛路牌舉行揭幕儀式。

公共工程部門為陳煥瑛路牌揭幕。（記者張曼琳／攝影）

曾任陳煥瑛幕僚長、在陳逝世後接任其職位的布朗（Dave Brown）到場致詞，感謝市府工作人員為促成陳煥瑛路的命名做出的努力。他表示，陳煥瑛行事獨特並獨具影響力，她是無畏的「社會正義的戰士」和保護弱勢群體的冠軍，多年致力通過立法改變現狀，保護社區兒童、長者和移民。同時，她也是熱心的動物愛好者。

阿市市長阿什克拉夫（中）、Darren（左）和Jennifer（右）。（記者張曼琳／攝影）

阿市市長阿什克拉夫（Marilyn Ezzy Ashcraf）在路牌揭幕後，向在場的陳煥瑛子女Darren和Jennifer頒發了紀念牌。Jennifer致詞，感謝社區以這樣有意義的方式紀念和尊重陳煥瑛的精神遺產。她表示，她第一個對阿市的記憶是在80年代，當她還是小女孩時，和陳煥瑛一起去電影院 看完電影後回家的場景。Jennifer回憶說：「我還記得，我和媽媽在回家的路上迷路了，她要求我，在她找到路之前不要睡著，所以我對阿拉米達的第一個記憶，是它極其複雜的街道。」

Jennifer表示，之所以希望道路重新命名的原因有三：陳煥瑛在這個城市生活近30年；她個人對這座城市無比熱愛；希望藉陳煥瑛的交通意外來提醒公眾，注意道路安全。

市長阿什克拉夫也感謝到場見證路牌揭幕，一同紀念陳煥瑛的社區人士。

前陳煥瑛幕僚長、現任縣議員布朗到場致詞，他並感謝市府工作人員，為促成陳煥瑛路的命名做出的努力。（記者張曼琳／攝影）

陳煥瑛1994年當選阿拉米達縣議員，2000年到2006年任州眾議員，是州議會首位亞裔多數黨領袖，並在2010年再次當選阿縣議員。陳煥瑛也對阿市做出了頗多貢獻，其中包括在1996年成立阿拉米達兒童、青年及其家庭協作組織（ACCYF），致力為兒童及其家庭提供社區服務。為確保0至5歲新生兒獲取基本服務的公共實體「First 5 Alameda County」，以及2016年她在阿市促成A1住房債券措施，開展330套新住房建設、24萬元的房屋保護基金和51萬2000元首付援助等。

除屋崙公園和阿市街道更名外，今年3月阿縣議會還一致通過將屋崙高地醫院更名為陳煥瑛高地醫院，表彰她長期以來致力於為所有加州人提供高品質的醫療服務，尤其為移民、長者和低收入家庭等難以獲取醫療服務和沒有醫保的人群。