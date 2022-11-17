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優勝美地防疫預約入園制 明年取消

編譯組／綜合16日電
優勝美地國家公園宣布，預約入園制明年起取消。（Getty Images）
優勝美地國家公園宣布，預約入園制明年起取消。（Getty Images）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）15日宣布，因新冠疫情開始實施的預約入園政策明年起將取消。

公園官員表示，推出預約制最初的目的是為了在疫情期間控制人群數量，後來因為施工又延長了一年，但明年起將取消。

在公園員工和服務因為疫情減少的情況下，優勝美地的預約系統成功限制了遊客人數，但也因為許多遊客無法預約到門票而引發爭議。喜歡這項政策的人表示，它消除了優勝美地惡名昭彰的交通堵塞問題。

不過，這項政策的結束不代表它將永遠消失。公園官員表示，暫停這項政策提供了一個了解疫後社會遊客流量、評估預約系統、對民眾進行調查、未來如何管理人群的機會。事實上，早在疫情爆發之前，公園就已多次討論是否實施預約制度，以解決長期交通堵塞的問題。

優勝美地發言人蓋迪曼（Scott Gediman）說：「我們希望用我們在過去三個夏季裡學到的經驗為基礎，繼續改善公園的服務。最終目的是提出一個能夠讓遊客獲得最佳體驗，同時保護公園資源的計畫。」

除了優勝美地，美國少數幾個國家公園，包括蒙大拿州冰川公園（Glacier）、科羅拉多州洛磯山脈（Rocky Mountain）和猶他州錫安公園（Zion），也都選擇在公園部分地區實施長期預約制。

優勝美地的預約制推出於2020年，官員將遊客人數限制在近年來的一半左右，遊客需要提前預訂夏季白天使用的門票，即使要使用穿越塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的120號公路也要預約。優勝美地過去十年來每年入園人數往往超過400萬人次，2016年更創下高達520萬人次的紀錄。

為了讓優勝美地在2023年能容納更多遊客，公園員工和服務將恢復到接近疫前的水準，去年阻礙交通的一些工程也已完工，部分工程將有助改善公園內的車流量。

預約制的結束和解決過度擁擠的新計畫受到當地旅遊業人士的歡迎。這幾年，優勝美地附近的飯店、餐廳和禮品店生意都下滑，主要是因為公園遊客減少。

有人預測，在高油價、高通貨膨脹和經濟不確定性等因素之下，人們將持續減少旅行。當地商家表示，繼續限制入園人數會持續拖累當地經濟。優勝美地瑪利波薩縣觀光局（Yosemite Mariposa County Tourism Bureau）局長法林頓（Jonathan Farrington）表示，很高興聽到優勝美地的預約制踩剎車。

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