華埠博愛中心免費職訓30年 助無數華人就業

舊金山經濟與勞動力發展辦公室一行人來到博愛文化服務中心參觀，給予很高評價。（記者王子涵／攝影）

位於華埠 襟美慎街的博愛文化服務中心（Charity Cultural Services Center）成立30年來，致力幫助移民 、低收入社區獲得基本的職業技能。其開設的中日西餐班、調酒待應班、建築班、青少年輔導班項目等，吸引了大量華人移民，在項目結束後大部分學員都能夠快速得到就業機會。16日，舊金山 經濟與勞動力發展辦公室一行人來到中心參觀，並給予很高的評價。

舊金山經濟與勞動力發展辦公室一行人來到博愛文化服務中心參觀，給予很高評價。（記者王子涵／攝影）

調酒待應班是服務中心最悠久的的培訓項目之一，學員們在資深講師Tom的教導下，熟練地調配各式的酒水。博愛文化服務中心執行主任鄭藝嫻（Ashley Cheng）表示，講師的名譽可以幫助學生找到薪水更高的工作。她說：「如果你提到Tom的名字，那麼酒吧就更有可能雇用你。」

學員們在資深講師Tom的教導下，熟練的調配各式的酒水。（記者王子涵/攝影）

一位已畢業多年的學員表示，調酒待應班是他職業開始的地方，講師Tom教會他很多調酒技巧，如何與顧客進行交談等。目前，他已成為舊金山運動酒吧BlindPig的調酒師。

鄭藝嫻介紹說，學員要求在21歲以上，擁有基本的英語溝通能力。調酒班全年開辦兩至三期課程，招收24至30名學員。訓練共分為11周，完成後學員會獲得相關證書，有能力在咖啡館、酒吧工作。

中心地下室分有兩間廚房。西餐講師韋弗（Ira Mayer）展示今天的菜譜，主菜是美琪醬大蝦，甜點是威士忌烤地瓜。「酒精會在烹飪中蒸發，但在入口時仍有酒精的香氣。」韋弗說，「我的烹飪風格就是充滿創造性，我不想循規蹈矩。」

「我們在周二學法國菜，周三是意大利風格，周四我們會嘗試德國菜，下一周是美國餅乾。」韋弗說，「重要的是，向學員展示菜餚的歷史，以及烹飪的原理。」

韋弗表示，服務中心與許多餐飲企業合作，了解他們的需求，教授給學員最實用的技術。（記者王子涵/攝影）

韋弗表示，服務中心與許多餐飲企業合作，了解他們的需求，並教授給學員最實用的技術。「我的學員大多為工作母親，她們需要平衡家庭與工作，所以課程安排在中午結束，以便她們照顧家庭，這是雙贏的局面。」

中餐講師吳傑生（Jacky Wu）已有六年的教齡，他表示，學員來自灣區各處。「並不是所有學員都想進入餐飲行業，她們或許出於興趣，或許想給家人做更好的飯菜。」吳傑生說。

舊金山經濟與勞動力發展辦公室一行人來到博愛文化服務中心參觀，給予很高評價。（記者王子涵／攝影）

經濟與勞動力發展辦公室執行主任索菲斯（Kate Sofis）表示，烹飪班將中西餐文化聯繫起來，也將華埠與整座城市聯結了起來。她表示，兩種文化以一種現代、容易讓人接受的方式呈現。