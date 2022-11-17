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日落區市議員馬兆明承認敗選 為任內成績自豪 將續戰鬥

記者劉先進／舊金山報導
敗選的馬兆明說，為自己任內的成績自豪。圖為其競選活動。（馬兆明競選團隊供圖）
敗選的馬兆明說，為自己任內的成績自豪。圖為其競選活動。（馬兆明競選團隊供圖）

承認敗選的舊金山日落區市議員馬兆明說，在一個關係密切的城市中，此次選舉是一場勢均力敵的角逐。「雖然我立足於自己成績參選，但我知道，許多人認為這是對市政府的公投，並投票贊成改變。我很感激四年前投票讓我當選議員的第四區（選民）再次投給我，但選區路線發生變化，結果發生變化。我為成績感到非常自豪，雖然這不是想要的結果，但並沒有改變我們的工作和成就。」

馬兆明說，當他上任時，第四區的住房建造紀錄是所有選區中最糟糕的，損失的可負擔房比建造的要多。「我們一起領導了第一個針對工作家庭的100%可負擔房項目，第一個遊民外展服務和永久支持性住房，以及日落區有史以來首個住房收購項目。我們開創了整個城市第一個100%可負擔房教師住房項目。有勇氣制定並通過了全國最強大的黑錢披露法，擴大城市學院免費就讀項目，擴大數十萬工人的帶薪休假和勞動權利，擴大了社區警務和仇恨犯罪報告。」

馬兆明說，雖然任期即將結束，但影響並未結束。「當我進入這個辦公室時，我為勞工和進步而戰的工作並沒有開始，也不會在我離開時結束。我參加這個運動已經幾十年，將守候於此。」

他表示，為一個更公平、更平等的城市實現持久變革並不總是在選舉周期中發生，「我們有責任繼續戰鬥。不僅是為了下一次競選，也是為了下一代，這項工作仍在繼續。」

投票 遊民 舊金山

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