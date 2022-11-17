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辦公室大樓空置 舊金山稅收數年內少近2億元

編譯組／灣區16日電
據預估，舊金山市中心金融區與城市其他地方的辦公室大樓空置，可能會在未來數年內，最嚴重導致舊金山損失近2億元年度地產稅收入。(Getty Images)
據預估，舊金山市中心金融區與城市其他地方的辦公室大樓空置，可能會在未來數年內，最嚴重導致舊金山損失近2億元年度地產稅收入。(Getty Images)

舊金山主計長辦公室16日公布新模型估計，市中心金融區與城市其他地方的辦公室大樓空置，可能會在未來數年內、導致舊金山損失近2億元年度地產稅收入。

據預估，在最樂觀情況下，舊金山估計至2028年空置辦公室造成的年度地產稅損失，可能達到1億元；更謹慎狀況是損失數字將超過1.25億元；最悲觀情況則是有將近2億元損失。

主計長辦公室開發模型，作為城市領導者解決問題的方法之一，目的是了解市中心辦公室空置對市政財務的影響程度。舊金山商業中心是全國疫情恢復最緩慢的地區之一，因為許多曾經通勤的辦公室員工持續在家工作。

舊金山市府首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，模型最壞情況預測是損失2億元地產稅，約占辦公室支付的所有地產稅收入35%。

居民與企業期待舊金山市長布里德與其他市府官員，可提出振興市中心計畫。布里德嘗試鼓勵更多上班族返回辦公室，但她坦承，許多人不會再重返市中心。目前期待舊金山能吸引其他類型企業，包括生物科技公司；也可嘗試將部分空置辦公大樓改造成住房，儘管這將會是高成本且困難的工作。

不過，伊根指出，他不認為辦公室改造成住宅，對減少地產稅損失會有很大程度的幫助。由於高昂的建築成本、通貨膨脹與舊金山房市低迷，開發商幾乎沒有動力進行改造計畫。他表示，舊金山應較有可能看到辦公室以更靈活方式使用，並可能吸引過去無力在市中心落戶的商業。

隨著舊金山部分主要私人雇主開始接受遠距工作，一些公司大幅減少當地辦事處，甚至完全去除。此外，Twitter、Meta、Asana與其他科技公司在過去一個月裁員，導致舊金山市經濟前景更加黯淡。

遠距工作趨勢可能對舊金山市預算產生驚人後果。根據主計長辦公室，舊金山18%地產稅來自辦公室部門，預期辦公室空置情況無法很快改善。情況好轉之前，可能會變得更糟糕，最壞情況是舊金山市今年第三季度將有24.1%辦公大樓空置、明年第三季度可能增長至30.8%，然後才會有所改善。然而，即便辦公大樓再次開始被占據使用，舊金山市預估2026年的空置率仍維持在19.5%至25.3%之間。

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