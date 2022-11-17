州府住房計畫草案 舊金山市議員轟：不切實際

舊金山規畫部門工作人員在會上介紹，每八年一次的新住房計畫。（記者張曼琳╱截屏）

舊金山 市議會16日為城市住房計畫草案舉行聽證會。為達加州住房官員為該市制定的，在2031年增加8萬2000套住房的要求。該市規畫部門擬定，每八年一次的新住房計畫（Housing Element）草案，提議重新分區，以再增加3萬5000個住房單元，以實現州府設定的住房目標。但多數市議員對這一計畫草案持懷疑態度，並抨擊州府住房官員，稱其為該市制定的為不切實際，並表示州長紐森辦公室未對未來八年內，要求建造的4萬6000個可負擔住房提供資金。

舊金山市規畫部門在當天聽證會上，概述草案框架，將公平目標、公共宣傳，與更短、更可預測的程序批准時間表和富裕社區互相結合，將住房計畫集中在該市東南部，目前城市住房已經很集中的地方。

前舊金山市議員、現社區住房組織議會（Council of Community Housing Organizations）主任阿瓦洛斯（John Avalos）敦促該市優先考慮公眾意見。他認為，該市不應過分依賴在市場價格住房項目中收取的住房補貼，而應該更多地投資 獨立的可負擔住房開發項目，並同時購買或建造房產保護無家者。

市議員潘正義(Dean Preston)表示，認同阿瓦洛斯的觀點，呼籲公共財產收購，還提出使用I提案中的房地產 轉讓稅收入，投資低於市場價的住房。

第九區市議員盧凱莉（Hillary Ronen）和選區包括華埠的第二區市議員佩斯金（Aaron Peskin）則認為是州府制定的住房目標過高，且沒有提供足夠的資金。盧凱莉說：「為州府感到羞恥，因為它沒有提供資金，來建造更多的可負擔住房。」

第七區市議員梅義加（Myrna Melgar）表示，除了一處名為「Balboa Reservoir」綜合建築之外，其選區地區幾乎沒有非營利性住房建設計畫。市議員司嘉怡（Catherine Stefani）也指出項目津貼進展緩慢，如果不消除成本和程序障礙，任何住房計畫都將是徒勞的。

第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）在會上提醒，如果為達成州府住房計畫，該市可能會損失數億元州府資金。

如果舊金山未能在明年1月31日前通過一項令州府滿意的計畫，州府將實施「建築商補救措施」，從舊金山官員對手中奪取該市與住房相關的分區控制權的同時，損失數億元州府資金。

在長達幾個小時的公聽後，潘正義指責州府為房地產利益制定虛高計畫，將州府的可負擔住房目標描述為「裝飾門面」，試圖為市場價格住房放鬆管制。

梅義加不認同潘正義，表示「一些地區在阻止發展方面，比其他地區更成功」。市議員安世輝（Ahsha Safai）贊同梅義加，表示額外資助，有利於可負擔住房，認為該市應，加大房屋補貼和市場價住房的資金。