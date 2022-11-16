戲劇性轉折… 阿縣地檢長選舉 普萊斯反超威利
備受關注的阿拉米達縣地檢長競選，15日下午出現戲劇性轉折。得票落後約一周的進步派候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）首次反超，目前斬獲12萬9037票，得票率50.4%。不少華埠居民支持的候選人、有豐富司法經驗的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），得票12萬7002票，得票49.6%。
自從11月8日晚開票以來，威利多數時間保持領先約5000票。屋崙華埠不少市民都以為，在地檢長辦公室工作多年的威利，穩操勝券。但最近兩次選務處的更新訊息顯示，雙方票數差距縮小。到周一的統計，威利的領先優勢已經縮小到約1900票，到15日下午開票風雲突變，普萊斯票數翻轉，以2035票領先，讓一些民眾目瞪口呆。
根據選民登記處的資訊，整個阿拉米達縣大約有17萬張未計算的選票，主要是郵寄選票，約為總票數的近40%。預計阿縣每天將計算約4萬至5萬張選票，並在11月30日的最後期限前完成計票工作，將其提交給州政府進行認證。
威利和普萊斯的競選綱領涇渭分明。威利在阿縣地檢長辦公室工作32年，是辦公室排名第三的首席副檢察官。他自稱「公共安全」候選人。他到訪華埠接受本報採訪時曾說，將成為司法系統最有力的聲音之一，以嚴厲起訴嫌犯，讓他們付出代價，待在監獄中。假如有法官表現瘋狂，他會走進法庭，改變案件走向，並說，「我將是一個非常積極的地檢官，毫不猶豫地走進法庭，讓法官向我解釋，為什麼沒有把攻擊他人的嫌犯關押起來。」
威利說，亞裔是阿縣最大的社區。調查涉及亞裔仇恨案件的關鍵問題，是驗證嫌犯的犯罪動機，他希望組建特別小組，專門起訴仇恨亞裔犯罪。成員要接受特殊培訓。
普萊斯畢業於耶魯大學和柏克萊加大法學院，有幾十年的刑事辯護律師經驗，最初在舊金山的灣景獵手角（Bayview Hunters' Point）社區辯護人辦公室工作。1991年，她創辦了自己的公司，作為民權律師久負盛名。2018年，她與現任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）同台角逐地檢長一職，以得票率42%落敗。她說，希望找到監禁的替代辦法，並讓警員對執勤期間的死亡和使用武力負責。
根據東灣時報報導，自6月初選以來，威利籌款總額是普萊斯的三倍，湧入的資金甚至超過了一個進步的政治行動委員會支持普萊斯的費用。競選財務紀錄顯示，在威利的捐贈者名單上，阿拉米達縣檢察官協會名列前茅，該協會今年捐贈了7萬5000元。威利的競選活動今年已經花費了近100萬美元，而普萊斯的花費為47.6萬美元。
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