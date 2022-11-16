戲劇性轉折… 阿縣地檢長選舉 普萊斯反超威利

得票落後約一周的進步派候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）首次反超對手威利。（取材自普萊斯競選官網）

備受關注的阿拉米達縣地檢長競選，15日下午出現戲劇性轉折。得票落後約一周的進步派候選人、民權律師普萊斯（Pamela Price）首次反超，目前斬獲12萬9037票，得票率50.4%。不少華埠 居民支持的候選人、有豐富司法經驗的阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley），得票12萬7002票，得票49.6%。

自從11月8日晚開票 以來，威利多數時間保持領先約5000票。屋崙華埠不少市民都以為，在地檢長辦公室工作多年的威利，穩操勝券。但最近兩次選務處的更新訊息顯示，雙方票數差距縮小。到周一的統計，威利的領先優勢已經縮小到約1900票，到15日下午開票風雲突變，普萊斯票數翻轉，以2035票領先，讓一些民眾目瞪口呆。

根據選民登記處的資訊，整個阿拉米達縣大約有17萬張未計算的選票，主要是郵寄選票，約為總票數的近40%。預計阿縣每天將計算約4萬至5萬張選票，並在11月30日的最後期限前完成計票工作，將其提交給州政府進行認證。

威利和普萊斯的競選綱領涇渭分明。威利在阿縣地檢長辦公室工作32年，是辦公室排名第三的首席副檢察官。他自稱「公共安全」候選人。他到訪華埠接受本報採訪時曾說，將成為司法系統最有力的聲音之一，以嚴厲起訴嫌犯，讓他們付出代價，待在監獄中。假如有法官表現瘋狂，他會走進法庭，改變案件走向，並說，「我將是一個非常積極的地檢官，毫不猶豫地走進法庭，讓法官向我解釋，為什麼沒有把攻擊他人的嫌犯關押起來。」

威利說，亞裔 是阿縣最大的社區。調查涉及亞裔仇恨案件的關鍵問題，是驗證嫌犯的犯罪動機，他希望組建特別小組，專門起訴仇恨亞裔犯罪。成員要接受特殊培訓。

普萊斯畢業於耶魯大學和柏克萊加大法學院，有幾十年的刑事辯護律師經驗，最初在舊金山的灣景獵手角（Bayview Hunters' Point）社區辯護人辦公室工作。1991年，她創辦了自己的公司，作為民權律師久負盛名。2018年，她與現任地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）同台角逐地檢長一職，以得票率42%落敗。她說，希望找到監禁的替代辦法，並讓警員對執勤期間的死亡和使用武力負責。