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亞洲遊客回歸 舊金山旅遊業振興有望

編譯組／灣區15日電

根據國際貿易管理局(International Trade Administration, ITA)發布的國際直飛航班旅客數據，過去幾個月間，從亞洲各國飛抵舊金山國際機場的旅客人數已接近新冠疫情爆發前的水準。專家指出，前來舊金山旅客人數增加，主因為亞洲諸國開始放寬旅遊管制。

南韓首先於今年4月間取消旅遊限制，全面接種疫苗旅客無需隔離管制，隨後於今年10月1日取消新冠相關的旅遊管制，結果從2021年9月到2022年9月，南韓直飛舊金山旅客增加一倍以上，只比疫情前2019年9月的旅遊人數低14%。

台灣於今年6月將隔離時間從7天減為3天，並於今年10月全面取消隔離。隨後台灣直飛舊金山旅客急遽飆高。印度與越南旅客比疫情前更多。越南航空(Vietnam Airlines)去年年底開始直飛往返越南與舊金山之間。從2021年11月至2022年6月，半年多時間內，越南航空運載約1萬4000名旅客前來舊金山。

舊金山國際機場估計，今年12月，來回舊金山與亞洲各國之間的航班，將從目前108班次增加到123班次。旅遊業積極推動行銷活動，計畫於2023年吸引更多來自日本、越南、香港的旅客。從中國飛往舊金山的旅客亦將增加。

疫情前，前來舊金山的旅客以亞洲居首。如從2019年元月到9月間，從亞洲各國飛往舊金山的旅客人數高達120萬人以上，相對而言，同一時期的歐洲旅客只有90萬人。疫情間情況改變，從2022年元月至9月，歐洲旅客高達62萬3000人，亞洲只有約20萬人。

疫情前，飛抵舊金山旅客人數以加拿大最多，中國居次。根據統計，中國國際航空(Air China)、中國南方航空(China Southern)、中國西方航空(China Western)每年各運載11萬至13萬名旅客前來舊金山。然而目前中國只允許美國聯合航空(United Airlines)往返中國與舊金山。

根據舊金山國際機場發言人估計，中國新冠管制放寬後，中國各大航空公司將回恢復疫情前營業情形，希望能夠恢復到疫情前旅遊盛況。

舊金山旅遊副總裁芬克(Hubertus Funke)表示，2019年舊金山國際旅客總開銷高達103億元，其中中國旅客的花費約占十分之一。舊金山華裔人口多，從中國前來灣區探親的人數亦高。旅遊業專家米勒(George Miller)表示，除了探親旅客外，許多中國商人也經常前來灣區參加商展，處理業務等。

舊金山 疫情 越南

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