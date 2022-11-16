亞洲遊客回歸 舊金山旅遊業振興有望

根據國際貿易管理局(International Trade Administration, ITA)發布的國際直飛航班旅客數據，過去幾個月間，從亞洲各國飛抵舊金山 國際機場的旅客人數已接近新冠疫情 爆發前的水準。專家指出，前來舊金山旅客人數增加，主因為亞洲諸國開始放寬旅遊管制。

南韓首先於今年4月間取消旅遊限制，全面接種疫苗旅客無需隔離管制，隨後於今年10月1日取消新冠相關的旅遊管制，結果從2021年9月到2022年9月，南韓直飛舊金山旅客增加一倍以上，只比疫情前2019年9月的旅遊人數低14%。

台灣於今年6月將隔離時間從7天減為3天，並於今年10月全面取消隔離。隨後台灣直飛舊金山旅客急遽飆高。印度與越南 旅客比疫情前更多。越南航空(Vietnam Airlines)去年年底開始直飛往返越南與舊金山之間。從2021年11月至2022年6月，半年多時間內，越南航空運載約1萬4000名旅客前來舊金山。

舊金山國際機場估計，今年12月，來回舊金山與亞洲各國之間的航班，將從目前108班次增加到123班次。旅遊業積極推動行銷活動，計畫於2023年吸引更多來自日本、越南、香港的旅客。從中國飛往舊金山的旅客亦將增加。

疫情前，前來舊金山的旅客以亞洲居首。如從2019年元月到9月間，從亞洲各國飛往舊金山的旅客人數高達120萬人以上，相對而言，同一時期的歐洲旅客只有90萬人。疫情間情況改變，從2022年元月至9月，歐洲旅客高達62萬3000人，亞洲只有約20萬人。

疫情前，飛抵舊金山旅客人數以加拿大最多，中國居次。根據統計，中國國際航空(Air China)、中國南方航空(China Southern)、中國西方航空(China Western)每年各運載11萬至13萬名旅客前來舊金山。然而目前中國只允許美國聯合航空(United Airlines)往返中國與舊金山。

根據舊金山國際機場發言人估計，中國新冠管制放寬後，中國各大航空公司將回恢復疫情前營業情形，希望能夠恢復到疫情前旅遊盛況。

舊金山旅遊副總裁芬克(Hubertus Funke)表示，2019年舊金山國際旅客總開銷高達103億元，其中中國旅客的花費約占十分之一。舊金山華裔人口多，從中國前來灣區探親的人數亦高。旅遊業專家米勒(George Miller)表示，除了探親旅客外，許多中國商人也經常前來灣區參加商展，處理業務等。