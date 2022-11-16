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加州藝術學院校園擴建動工 新樓掩蓋原住民遺址 學生團體抗議

記者王子涵／舊金山報導
校長比爾表示，偉大的城市需要一所偉大的藝術學校，為推動文化和工業充能。（記者王子涵／攝影）
校長比爾表示，偉大的城市需要一所偉大的藝術學校，為推動文化和工業充能。（記者王子涵／攝影）

加州藝術學院（California College of the Arts）15日舉行校園擴建工程動土儀式，新修建的三座主體建築將包含工作室、展覽廳、教室等空間，支持學生藝術創作。當天還上線目標1.23億元的籌款項目，在已籌得的1.18億元的基礎上，繼續支持擴建工程。活動現場還出現約20名學生抗議團體，他們聲稱新樓掩蓋美洲原住民的貝塚（Shellmound）。

貝塚為為史前時代人類捕食貝類的堆積遺址，根據抗議團體Landback CCA網站顯示，校區土壤的鑽孔樣本中發現埋藏在地表下40呎深的貝殼、骨頭和工具碎片，這些樣本可以追溯到7500年前。

在動土儀式開始後，抗議團體喊著「無恥！無恥！」的口號，向校董事會表達抗議，該組織的線上請願已得到650個簽名。

該團體要求校方承認貝塚和原住民在這片區域的主權，並重新考慮擴建工程的選址。校方在2020年曾發表聲明回應，校園擴建工程將以尊重、好奇的態度，及時公開土壤分析數據；然而抗議組織認為，該說法只不過是殖民主義侵占和抹殺原住民歷史的另一做法而已。

抗議組織要求校方承認貝塚和原住民在這片區域的主權，並重新考慮擴建工程的選址。（記...
抗議組織要求校方承認貝塚和原住民在這片區域的主權，並重新考慮擴建工程的選址。（記者王子涵／攝影）

新校舍能為22個本科項目及11個研究生項目提供教學空間，其綠色環保的設計理念，將節省最大程度的能源消耗。為激勵公眾捐款，一名匿名捐贈者將提供每2元匹配1元，最高100萬元的捐款。

校長比爾（Stephen Beal）表示，偉大的城市需要一所偉大的藝術學校，為推動文化和工業充能。比爾說：「加州藝術學院正在建設一所全國最令人期待的城市藝術和設計學院，同時也是北加唯一的私立藝術和設計學校。我們以創造性的教育模式教導學生來解決當今世界的挑戰，成為未來的創新者和改變者。」

華人畢業生陳子華表示，母校對藝術的純粹追求是獨樹一幟的，目前作為獨立設計師的他，依舊懷念著校園生活；「我們往往在工作室一待就是一天，和同學們一起討論藝術創作。」陳梓華說，「更大的獨立創作空間有利於我們更好施展想像和創造力，目前的工作室的空間很有限，往往一個小組才能擁有一張工作台。」

新擴建的校區約有9萬平方呎，包含兩座學生宿舍，預計將容納700名學生。

新校區預想圖。（加州藝術學院提供）
新校區預想圖。（加州藝術學院提供）

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