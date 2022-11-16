少數族裔聯盟金山集會 促公平分配土地使用權

少數族裔及殘疾人團體要求市議會，在全市各區建造充足的可負擔住房。（記者王子涵／攝影）

有關舊金山 可負擔住房建造的D提案與E提案，在甫結束選舉中未得到多數選民同意，均以失敗告終，但支持者並未就此停止活動。15日中午，市議會聽取新一年住房分配計畫報告前，少數族裔及殘疾人團體在市府門前發起遊行，要求其在全市各區建造充足的可負擔住房，開放100%可負擔住房項目，公平分配土地使用權。

種族與公平計畫組織（REP-SF）推出「全市人民計畫」（Citywide People's Plan），呼籲全市2023至2031年的住房分配以此為基礎。該計畫要求市議會大量增加對可負擔住房的撥款，加快審批速度，支持由社區背書的住房方案，並保護面臨驅逐的租客 等。

舊金山美國原住民 文化中心代表拉米雷茲（Arianna Antone-Ramirez）表示，舊金山是美國原住民人口最多的地區之一，然而如今他們面臨著高出其他族裔17倍的驅離風險；「一些原住民每月要花費數百元通勤，一些人甚至苦尋一張可以過夜的床鋪，而規畫署卻要求他們接受可負擔住房匹配市場價格，這是對社區的羞辱。」拉米雷茲說。

州府要求在2030年前建造250萬個可負擔住房單位，分配到舊金山市的目標為4萬6000戶，即每年建造5800戶。但隨著D和E兩提案被否決，達到這一目標成為不可能完成的任務。根據該組織聲明，在過去的八年中，舊金山建造150%目標的市價房，但可負擔房屋只完成目標的30%，平衡被嚴重打破。另外，舊金山平均月租金已經超過4千元，數百少數族裔、有色人種居民面臨交不起房租被驅逐的風險。

種族與公平計畫組織代表魯伊斯（Dyan Ruiz）表示，全市人民計畫是由社區與住房學者起草的，而不是政客或開發商。「我們有機會將城市建造成所有人負擔得起房租、贍養好家庭的健康社區。」魯伊斯說。