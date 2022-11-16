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國際旅遊指南：2023不要去太浩湖 須休養生息

編譯組／綜合14日電
世界最大旅遊指南呼籲旅客2023年不要去太浩湖。（美聯社）
世界最大旅遊指南呼籲旅客2023年不要去太浩湖。（美聯社）

就在太浩湖度假區冬季開放前一周，國際旅遊福多爾旅行指南（Fodor's Travel）建議大家不要去，整個太浩湖盆地被列入了不光彩的「2023年勿往名單」，為要休養生息。

「太浩湖有一個人的問題，」該指南指出。「由於疫情和移民遷入，有大量的人搬到山上，在該地區有第二套住房的人也來到太浩湖永久居住。而這造成了沿湖交通驟增，眾多小徑和海灘也被擠滿。」

結果，除了從楚魯克到太浩市的交通堵塞外，微粒汙染也滲入湖中，使作為主要景點的鈷藍色水域變得濁暗。一種解決方案將是減少湖周圍的汽車交通，這就是為什麽福多爾旅行指南懇求人們不要去。「改善太浩湖的交通狀況將減少這一汙染源，」該指南指出，「並減輕太浩湖旅遊的壓力和緊張。」

內華達州北太浩旅遊公司的首席執行官查普曼（Andy Chapman）對此說法表示異議，「我們是需要讓大自然休息一下，但不應告訴人們不要來太浩湖」。他指出，該機構在其網站上提供了一個「負責任的旅行者承諾」，其中有六條關於遊客如何幫助照顧太浩湖的原則，重要的是在旅行中要尊重目的地。查普曼還說，旅行者並不是造成過度擁擠的唯一原因，那些疫情期間搬到太浩地區遠程工作的人，至今仍未返回。

由於汽車排氣被視為湖泊汙染的主要來源，近年來當地一直在努力讓人們減少開車。這些努力包括TART Connect，這是一項免費服務，類似於用貨車和傳統巴士效仿Uber的門到門服務，大多數大型酒店和度假村為客人提供此服務。有三個區域，從楚魯克到太浩市，以及帕利塞茲太浩（Palisades Tahoe）和Northstar California Resort之間的滑雪場，都有營運，範圍從湖西岸的滑雪場一直到北岸的內華達州的Incline Village。

「當地人使用該服務，我們也希望遊客使用它，」北太浩湖度假村協會的營銷總監基恩（Kirstin Guinn）說，「我們確實有大量的人湧入，但也有很多很好的應對方案。」

「我的感受是，過度旅遊的問題是全球性的，是有一些地方受到特別影響，」基恩說，「但太浩湖仍然芳顏依舊，它每時每刻都是華麗的。」

天堂度假村（Heavenly Mountain Resort）、Northstar California Resort和柯克伍德山度假村（Kirkwood Mountain Resort）在上周下了三英尺的雪後，都在周六（12日）提前開放，包括Olympic Valley和Alpine Meadows的帕利塞茲太浩將於周五（18日）開放。

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