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大麻營業稅緩徵 舊金山市議會一讀通過

記者張曼琳／舊金山報導
市議員陳詩敏建議，先暫緩一年，之後重新評估城市經濟和預算，（記者張曼琳／截屏）
市議員陳詩敏建議，先暫緩一年，之後重新評估城市經濟和預算，（記者張曼琳／截屏）

舊金山市議會15日一讀通過市議員孟達文（Rafael Mandelman）為保障合法大麻業競爭力，起草在2025年12月31日前暫停徵收該市的大麻營業稅的法令。如該法令獲最終通過，在未來幾年內，該市將減少約3075萬元稅收。

根據市府文件顯示，由孟達文擬議的條例，修訂「商業和稅收法規」第3003條，以進一步暫停徵收大麻營業稅直到2026年1月。在2018年11月，約 66%的舊金山選民批准D提案 ，即自2021年起生效的大麻營業稅；該提案規定，對娛樂大麻企業徵收1%至5%的營業稅。

但在提案生效不到一年，為支持合法大麻零售商與黑市大麻競爭，孟達文起草暫停徵收該市大麻營業稅的法令，並在市議會獲得通過。

當天下午的市議會中，選區包括華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）率先發言，表示在過去的兩年及今年，他都贊成暫緩大麻營業稅的徵收，但他也認為：「連續三年（暫緩徵稅）在財政上，不是一個謹慎或適當的做法；」因此他建議採用此前華裔市議員陳詩敏提出動議，將年限從2025年改為2023年。

隨後陳詩敏表示：「連續三年免除或中止（大麻營業稅）等總額約為3000萬元，這對城市來說是一筆不小的稅收，特別是我們正處於一個非常動蕩的經濟時代。」

她還提出，可將徵稅門檻提高到目前總收入達100萬至250萬的大麻企業。同佩斯金一樣，她也贊同在2023年前暫緩大麻營業稅，因為據她所知，大麻州稅相當苛刻，約占收入的30%，外加城市徵稅，對經營者來說難以承受。陳詩敏建議，先暫緩一年，之後重新評估城市經濟和預算，以在2025至2026財年做出更好的決策。

根據加州主計長辦公室數據，2022至2023財年大麻稅收預算為0元，在2023至2024 財年的預算為1025萬元，並預計2024至2025財年和 2025至2026財年也均達到該水平。因此，在2025至2026財年，該市所放棄的總收入為3075萬元。該條例涉及城市一般基金收入，需獲市議會批准。

孟達文在會上表示，他可以每年都為暫緩大麻營業稅提出草案，還表示，該市合法大麻的規模仍小於非法大麻的三分之二至三分之一。他說：「我們對大麻徵收的稅率非常高，目前大麻稅率是一瓶葡萄酒的兩倍或高出蘇打水的9%，並且（大麻商戶）無法獲取聯邦的IRS免稅」。因此他致力多出兩年延緩時間，是為試圖促進法律行發展，以重新審視公共政策對合法大麻行業產生的負面影響。

最終，以陳詩敏和佩斯金提出的修改動議，7票反對比4票贊成，未獲得通過。孟達文擬議的至2025年的暫緩條例，則以9票贊成，2票反對，獲一讀通過。

佩斯金表示，他贊成暫緩大麻營業稅的徵收，但認為連續三年暫緩時間太長，不夠謹慎。（...
佩斯金表示，他贊成暫緩大麻營業稅的徵收，但認為連續三年暫緩時間太長，不夠謹慎。（記者張曼琳／截屏）

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