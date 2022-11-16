佛利蒙聯合高中學區委員 寇惠風料當選

寇惠風（左四）當選無懸念，許多僑教支持者慶祝同歡。（寇惠風提供）

期中選舉的選票持續開出，前北加州 中文學校聯合會會長、北加州工商會會長前任寇惠風，今年首次參與公職競選，挑戰佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Unified School District, FUSD）的學區委員。這次應選三席，在已開出的90％選票中，寇惠風至截稿為止拿下2萬9967張選票，名列第三，基本篤定當選，也成為該學區唯一一位華人委員。

佛利蒙聯合高中學區的五所高中包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、佛利蒙（Fremont）高中，是灣區最好的學區之一。在學區委員選舉之中，目前得票第一名的是現任的中野-松本（Naomi Nakano-Matsumoto）；第二名也是現任的金羅莎（音譯，Rosa Kim），兩人分別為日裔與韓國裔。

寇惠風指出，預計將會在12月13日於學區辦公室正式就職，他已經擬好當選後了六大方向，作為努力的目標。包括第一，對於學區內五所高中的學生人數逐年下降的情形，要開始研究規畫對應的辦法，避免因縮班可能造成的師資及課程選擇減少。第二，加強華人家庭對學區教育 及課程相關服務的瞭解，提高學生在課程選擇及升學規畫上充份準備。

第三，新冠肺炎疫情後，學區應該加強對於師生的身心健康輔導，無論是心裡、社交，或是情緒方面，校園內的輔導及諮商服務都該加強。第四，學區要加強族裔間和諧與平等。關注通識課程「Ethnic Studies」課程及內容。

第五，由於北桑尼維爾的居住人口逐年增加，且多數是工薪家庭。當地的學生到學區最北邊的佛利蒙高中上學，交通不是很便利。因此應該要有適當的方案協助當地學生能準時到校，方便學生上下學。第六，目前學區的學生畢業率是96%。應該將開始研究如何幫助中輟生，提高畢業率。希望在任期的四年中，至少增加1%的畢業率。佛利蒙聯合高中學區每年應畢業學生數大約在2500人左右，增加1%的畢業生即幫助約25個家庭，「減少社會問題，從教育著手」。