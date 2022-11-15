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聖他克拉拉市遊民計畫 徵民意

記者陳爍嘉／聖荷西報導
兩名灣區遊民裹著睡袋躺在車站的乘客等待座椅上過夜。（記者陳爍嘉/攝影）
兩名灣區遊民裹著睡袋躺在車站的乘客等待座椅上過夜。（記者陳爍嘉/攝影）

為減少無家可歸人群及他們造成的影響，聖他克拉拉市打算擬一份遊民計畫草案，並正在徵求群眾的意見。

聖他克拉拉市總結了工作組會議、利益相關方的回應、論壇留言等訊息後，總結了多方意見：缺乏經濟適用房是造成無家可歸的主要原因；社區需要知道更多關於遊民危機的成因、正在實施的解決方案、遊民危機造成後果的訊息；教育、受聘、獲得工資是遊民獲得住所並恢復正常生活的關鍵；垃圾、醫療廢物、塗鴉和火災影響了大眾健康和其他人的生活品質；城市需要獲得更多外界的支持來應對安全問題和壓力；城市需要提供主動的外展服務以解決遊民的基本需求，評估並為遊民尋找房源。

目前這座城市對於解決遊民問題的重點策略被設置為：首先對遊民進行評估，盡可能地通過已有服務滿足他們的健康（包括身體健康和精神健康）和其他基本需要（包括臨時住所和衛生服務）；幫助社區了解遊民問題的成因，遊民擺脫現狀所面臨的障礙；減少游民對社區普通居民造成的影響（包括將具體問題轉交給具體部門，在營地和公園補充現有的遊民服務，建立定期的城市垃圾收集路線）；建造更多臨時住房，永久支持性住房和極低收入人群住房；阻止其他地區存在無家可歸風險的居民流入，並提高該市居民服務的可獲得性。

據了解，這片城市區域有公益組織正在為遊民提供移動浴室和洗衣服務，為家暴倖存者提供資金支持和心理服務。城市為遊民營地提供衛生清理服務，主辦互動社區論壇教育居民並收集民眾反饋，投資經濟適用房建設，為有兒童的遊民家庭或正在逃離家暴環境的遊民提供經濟救助。

實際上，許多遊民和居民都還不了解這些已有的社區服務，或由於各種原因無法從這些服務中獲益。目前城市已設置有警察局響應小組，警員在不穿制服的情況下進行外展活動，將部分遊民與社區服務聯繫起來。

為了更進一步地尋求該市解決遊民問題的策略和優先排序，聖他克拉拉市向大眾徵求意見和建議，居民可將自己的想法發送到電子信箱[email protected] 。需要了解更多關於聖他克拉拉市遊民計畫草案框架的居民可查閱該市提供的PDF資料：bit.ly/3DEbdPQ。

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