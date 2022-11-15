D提案落選 金山市議會續聚焦住房草案

市議會將嚴格審批舊金山住房草案。（記者李怡／攝影）

據最新的選舉結果顯示，致力於減少住房項目審批流程的D提案，以約5000票的差距落選。它的競爭對手，E提案也未能通過，這意味著舊金山 需要繼續探討關於解決住房緊張問題的議案，這也是本周市議會的主要議題。

加州 參議員威善高表示，雖然提案D落選，但是通過本次的選舉投票 可以了解到，80%的舊金山人還是希望住房審批流程精簡。只是目前他們對於選擇哪種方式來建造經濟適用房，感到困惑。作為民選官員還需要繼續努力，繼續為解決舊金山的住房危機而探索。

第八區市議員孟達文（Rafael Mandelman）稱，在本周的市議會上將討論舊金山市住房建設更新草案，也可能是最終草案。

草案將主要討論到2031年未來的8年間，舊金山新住宅的建造方式和地點，目前依據草案內容顯示，新住宅的開發將大部分建在城市的西側。以實現舊金到2031年可以建造8萬2000套房屋的目標。此草案每八年更新一次，每次更新方案需要得到舊金山市議會的審批通過。

但是，即使草案在舊金山市議會獲得批准，仍然需要在1月31日之前獲得州府審批，否則舊金山從2023年5月31日開始，會失去對於市內住房的審批權，與失去交通和經濟適用房等聯邦撥款。

如舊金山為避免失去各項審批和資金補貼權，就必須要在明年1月31日之前獲得市議會批准。否則，「建築商的補救措施」將生效，屆時將會允許開發商繼續推進住房項目，而無需滿足當地的分區和審批規則，只要建商符合基本的建築標準，城市內的任何建築用地都有可能成為建商開發的目標。

舊金山市議會在接下來的幾個月，對即將要提交給州政府進行最終批准的城市建設草案的審查工作，至關重要。

如果州政府未通過該計畫，舊金山失去的可能不僅僅是地方審批權，從2023年5月31日開始，州政府對經濟適用房和交通的撥款也面臨風險。

與此同時，加州州府正在調查舊金山的住房政策和實施，州府官員稱這一過程已經在進行中，而目前正在起訴該市的一個支持住房的團體，希望向法官證明舊金山經常違反州住房法。

支持住房供應組織YIMBY Action表示，目前他們的的法律部門YIMBY Law決定起訴舊金山市，理由是在拒絕住房項目開發時，舊金山未合乎州法的規定與要求。