屋崙華埠奶茶店、停車場不平靜 周末連2起竊搶案

小偷試圖盜竊華埠奶茶店。先用手電查看店內情況。（視頻截圖）

最近一段時間治安形勢穩定的屋崙華埠 ，上周末連續出現兩起罪案。13日早上，有竊賊用鉗子剪掉10街的一家奶茶店的兩個門鎖，但因為上班的行人太多，偷竊未果。12日中午，有華人 在華埠高速路橋底停車場遭遇搶劫。目前，警方正在調查中。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉提醒華人，不要將車停在偏僻的角落，可以停放在華埠富興中心樓下停車場。平時外出購物要要留意周邊情況。

疑似有行人經過，小偷暫停偷竊，走回車子。（視頻截圖）

被偷竊的奶茶店東主婉拒本報採訪。但公開的一段三分鐘監控視頻，記錄了小偷踩點、剪掉門鎖的過程。13日早上6時54分，一個戴著連體衫帽的竊賊（疑似女性），偷偷走過來，用手電照了一下奶茶店內部情況，查看是否有人在上班。接著，過了一分鐘，另一個男性竊賊戴著帽子和口罩走過來，先是用手試了一下奶茶店的大門。然後轉身回到車旁邊，取出一個長長的鉗子，開始剪門鎖。接著，竊賊忽然停下手中動作，拿著鉗子回到路邊的車上副駕駛位。疑似有人經過，合作的另一個竊賊提醒了他。不一會兒，男竊賊再次下車「作業」。

盜賊正在用鉗子破壞華埠商戶門鎖。（視頻截圖）

鄺偉表示，14日早上，他和隊友經過奶茶店時，發現地上有剪掉的兩個門鎖，但玻璃門沒有打破，估計有竊賊嘗試進入，他趕緊通知了店主。「竊賊沒有破門而入，我們推測是當時臨近早上7點，餐廳上班的員工、行人越來越多，再加上附近可能有員警巡邏，所以小偷見到人躲起來，只是剪掉門鎖，逃之夭夭。好在沒有登堂入室，否則東主損失更大。」

華人被搶劫，正在和警方溝通。（鄺偉供圖）

鄺偉表示，12日中午，華埠附近高速路橋底、五街的停車場，還發生了一起搶劫事件。有華人被搶走財物。推測受害者是一位華婦和兒子。因為報警時，兩人在一起。「有認識的華裔防爆警員在詢問做筆錄，估計是持槍搶劫。」

鄺偉說，因為警員不斷在華埠巡邏，再加上有義工幫忙，華埠中心的治安狀況不錯。但臨近年底，犯罪形勢有抬頭的趨勢。上述事發停車場位置比較偏僻，是治安黑點，人流較少，建議華人到華埠購物時，不要將車子停放在偏僻角落，而是停在屋崙華埠富興中心樓下，既方便取車，也比較安全。同時，華人購物時，也要細心留意周邊情況，別將貴重物品放在車內。也不要為了買報紙或咖啡省時間，在路上並排停車不熄火，給劫匪可乘之機。「華埠此前出現數次搶劫路上打雙閃燈、未熄火的車子。賊人都是守株待兔，一直在觀察等待下手的機會。」

他還建議，華埠東主可以加裝貴一點的強力鎖，並安裝警報系統。賊人破門而入難度高，失竊的損失就會少一點。

屋崙警局對本報表示，正在調查11月12日中午12時30分，發生在第5街300號的一起搶劫案。警官瞭解到，有多人接近受害者並拿走了他們的財物。這些人在事發後徒步逃離現場。此案正在調查中。任何知情者請與警局搶劫調查科聯繫，電話是(510)238-3326。