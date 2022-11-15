東灣2債券案落敗 屋崙商業稅改制T案過關

提案T希望將屋崙商業稅修改為累進稅率制，以對收入最高的企業徵收最高稅率、提高屋崙年度稅收、為市政服務提供資金。（記者劉先進／攝影）

期中選舉目前計票結果顯示，東灣至少兩個債券 提案闖關失敗。此外，多項提案通過，尤其是屋崙 將商業稅修改為累進稅率制的提案T過關，預計將每年為重要的城市服務籌集近2200萬元的新收入。

提案I希望授權布利桑頓（Pleasanton）聯合學區發行3億9500萬元債券，用於更換老舊管道、屋頂、電氣與冷暖氣系統、教室、科學實驗室、其他設施等。需要55%的投票 率過關，目前得票率53.22%，可能難以通過。

提案L內容為，是否應授權柏克萊發行6億5000萬元債券，用於興建可負擔住房、維修街道、人行道和地下設施、改善建築物和基礎設施。得票率56.17%。考慮到要求是三分之二，暫未過關。

提案U的內容為，是否應授權屋崙發行8億5000萬元債券，用以興建可負擔住房、增加給遊民居住的可負擔住房、維修道路、改善交通、更新消防站和其他公共設施？該提案通過需要三分之二也以上投票率。目前得票率71.44%，順利過關。

提案M有關柏克萊住宅單位空置稅，希望從2024年1月1日至2034年12月31日算起，對每年空置物業超過182天的業主徵稅，第一年對每個非豁免共有公寓、複式住宅、獨棟屋或聯排屋徵收3000元，隨後每年徵收6000元，其他所有住宅第一年徵收6000元，每年產生390萬至590萬收入。以得票率61.25%順利通過。

提案Q，將允許屋崙建造或收購多達1萬3000個單位的政府資助的住房，也稱為社會住房（social housing）或公共住房（public housing）。以得票率76%通過。

提案R，以得票率70.41%通過。該提案將修改城市憲章，刪除特定性別的語言，而使用性別包容和性別中立的語言。例如，1968年通過的城市憲章，仍然使用男性代名詞來稱呼市長。該措施將把城市憲章中的「fireman」改為「firefighters」。屋崙在2020年通過了一項決議，制定了一項城市政策，要求城市事務的開展，要使用性別包容的語言，考慮到所有的性別身分，不要假設特定的性別。這將包括在涉及城市法律、政策和溝通時。

提案X，將規定屋崙市議員的任期限制，允許他們連續任職不超過三個任期，或總共12年。提案還要求市議會在投票決定是否將某項提案列入選票選項前，至少舉行兩次公開聽證會。目前，市議會只需舉行一次公開聽證會。提案X還將提高議員的工資，這可能有助於吸引更多的人才。該提案目前獲得76.95%的得票率，通過料無懸念。

提案S，希望修改屋崙城市憲章，授予非公民居民（學生父母、法定監護人或法律認可的看護人）在屋崙學區選舉中投票的權力。該提案目前拿到59.60%的得票率，估計能順利通過。

市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）等人起草的提案T，希望將屋崙商業稅修改為累進稅率制，以對收入最高的企業徵收最高稅率、提高屋崙年度稅收、為市政服務提供資金，此案通過意義重大。