聖荷西遊民基金怎用 州參議員柯提斯要查

圖為聖荷西一處遊民營。(本報檔案照)

代表聖荷西 地區州參議員柯提斯 (Dave Cortese) 要求州府審查聖荷西如何使用遊民 基金。根據報導，柯提斯探訪聖荷西規模最大的遊民營地後，對營地遊民生活情況深為震驚，要求州府督察審核聖荷西市府如何運用州府與聯邦政府所撥改善遊民基金。

柯提斯要求州府督察審核聖荷西改善遊民計畫是否生效，是否處理遊民營地公共安全與健康問題。

加州州長紐森過去年間撥款150億元處理遊民問題基金，其中包括「房間鑰匙計畫」 (Project Roomkey) ，即提供遊民暫時性收容旅館，以及「家居匙計畫」 (Project Homekey) ，其目的為協助地方政府購買建築物，改建成為遊民住所。

然而加州許多城市遊民問題日趨嚴重，許多州府議員辦事處接到抱怨電話。有些居民抗議遊民營地規模日趨龐大，影響地方生活。紐森州長11月初宣布，他將扣留10億元改善遊民生活基金撥款，希望地方政府能推出可行性減少遊民人口政策。

柯提斯要求州府調查聖荷西市府如何處理州府所撥下的改善遊民生活基金。他說，身為南灣民選官員，必須探討這筆撥款如何運用。看到政府撥出這麼一大筆錢，選民有權進一步明暸這些基金產生的成效如何。

柯提斯探訪聖荷西哥倫布公園 (Columbus Park) 附近規模龐大的遊民營區後，先聯絡聖荷西市府經理馬奎爾 (Jennifer Maquire) 有關市府審核使用遊民基金問題。

聖荷西市府經理辦事處發言人卡馬雷納 (Carolina Camarena) 於電郵中表示，哥倫布公園遊民營區沒有動用到州府基金，只有採用聖荷西市府經費。因此有關該地區遊民問題只有在市議會中討論，沒有要求州府審查。卡馬雷納表示，辦事處亦邀請柯提斯前來市府與專員討論相關事宜。

柯提斯說，他想知道的是，除了哥倫布公園外，聖荷西如何運用州府與聯邦政府改善遊民生活撥款情形。除了聖荷西外，屋崙 亦遭到運用改善遊民撥款審查。屋崙市府官員運用改善遊民生活基金情形，曾遭審查專員嚴詞批評。

根據統計，屋崙遊民人口從2019年到2022年增加24%，聖荷西於同一時間內增加11%。