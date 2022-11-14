我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

胃癌宣傳月點出亞裔是高危人群 社區缺乏降低風險意識

記者陳爍嘉／巴洛阿圖報導
史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華。（記者陳爍嘉／攝影）
史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華。（記者陳爍嘉／攝影）

11月是胃癌宣傳月。胃癌是致命癌症，每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌，是全球癌症死亡的第三大原因。亞裔又是胃癌的高危人群。但即使在存在高風險的亞裔社區中，也缺乏關於早期發現或降低胃癌風險的意識和國家政策。少數族裔社區對胃癌風險的認識不足，可能是美國最重要的未解決的醫療保健不平等之一。

為降低美國胃癌發病率和死亡率，史丹福大學亞洲健康研究與教育中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education，簡稱CARE) 日前舉行了2022年胃癌峰會旨在提升人們對胃癌預防和早期發現的重要性的認知。峰會邀請了來自世界各地的醫生和患者、研究人員、政策制定者和公共資助者參與。

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任，史丹福醫學院消化內科和肝病科專家周華華（Joo Ha Hwang）介紹了目前亞裔社區面臨的威脅，他說，胃癌在白種人身上鮮少出現，但是在亞裔社區裡卻十分常見。危險的是，胃癌早期通常沒有什麼明顯的症狀，患者如果等到自己的身體出現疼痛之後再去做檢查，基本上他的病情就已經到達晚期了。

周華華說，胃癌是導致美國亞裔因癌症死亡的主要原因之一，但是美國的許多醫生都沒有意識到這個問題。為了對抗胃癌，日本已經實行了專門針對胃癌的檢查項目，以便國民能在胃癌早期階段及時發現自己存在的健康問題，以便及早採取治療措施。

早期胃癌患者可以通過移除癌症組織而被治愈，但是一旦到了晚期，胃癌就很難被治癒了。日本和南韓的胃癌患者，大概有70%的可能性能在治療後存活5年，但美國胃癌患者的存活率大概只有30%，美國晚期胃癌患者的存活率甚至只有15%。

周華華希望，美國也能採取類似的行動保護少數族裔免受來自胃癌的死亡威脅。「我們現在已經知道，亞裔是胃癌的高危人群了，如果我們能夠在美國採取策略性的保護計畫，在罹患胃癌的早期就檢查出來，甚至是預防胃癌的發生，我們就能減少悲劇的發生。目前實現這個計畫的困難，在於如何說服醫療保險公司點頭同意。」

雖然目前在政策上採取胃癌預防計畫存在挑戰，但身在美國的亞裔也可以有意識地要求醫生為自己進行胃癌檢查（比如Endoscopy test），以保護自己免受晚期胃癌所帶來的威脅。周華華建議有出現腹部疼痛，經常嘔吐，或血檢結果不正常狀況的亞裔美國居民，特別是40歲以上的居民，應該直接要求醫生為自己進行胃癌檢查。

史丹福大學2022年胃癌峰會現場。（記者陳爍嘉／攝影）
史丹福大學2022年胃癌峰會現場。（記者陳爍嘉／攝影）

亞裔 癌症 教育

上一則

推特裁員與社交媒體寒冬

下一則

勁球彩票中獎者 免繳州稅惹議

延伸閱讀

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登
拜習會14日登場 「台灣問題」成焦點

拜習會14日登場 「台灣問題」成焦點
上半年全球超高淨值富豪人數四年來首降 美國減逾10%

上半年全球超高淨值富豪人數四年來首降 美國減逾10%
親自出席東協峰會 拜登：促進人權並抗衡中國崛起

親自出席東協峰會 拜登：促進人權並抗衡中國崛起
在中國後院出招 拜登出席東協峰會 將建立全面戰略夥伴關係

在中國後院出招 拜登出席東協峰會 將建立全面戰略夥伴關係

熱門新聞

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

2022-11-09 15:27
舊金山州立大學亞裔研究系教授張華耀認為，「這是一個集體種族創傷的時期」。（記者張曼琳／攝影）

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

2022-11-12 10:51
陳剛說，他曾有一個美麗的美國夢，但是如今卻成為噩夢。（本報系檔案照片）

陳剛：曾經的美麗美國夢 如今成噩夢

2022-11-13 02:19
Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

2022-11-06 21:34
臉書母公司Meta9日表示，將裁減13%、相當於1萬1000多名的員工。 （美聯社）

12家科技公司 今年共裁減數萬員工

2022-11-10 16:42

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助