胃癌宣傳月點出亞裔是高危人群 社區缺乏降低風險意識

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華。(記者陳爍嘉/攝影)

11月是胃癌宣傳月。胃癌是致命癌症 ,每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌,是全球癌症死亡的第三大原因。亞裔 又是胃癌的高危人群。但即使在存在高風險的亞裔社區中,也缺乏關於早期發現或降低胃癌風險的意識和國家政策。少數族裔社區對胃癌風險的認識不足,可能是美國最重要的未解決的醫療保健不平等之一。

為降低美國胃癌發病率和死亡率,史丹福大學亞洲健康研究與教育 中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education,簡稱CARE) 日前舉行了2022年胃癌峰會旨在提升人們對胃癌預防和早期發現的重要性的認知。峰會邀請了來自世界各地的醫生和患者、研究人員、政策制定者和公共資助者參與。

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任,史丹福醫學院消化內科和肝病科專家周華華(Joo Ha Hwang)介紹了目前亞裔社區面臨的威脅,他說,胃癌在白種人身上鮮少出現,但是在亞裔社區裡卻十分常見。危險的是,胃癌早期通常沒有什麼明顯的症狀,患者如果等到自己的身體出現疼痛之後再去做檢查,基本上他的病情就已經到達晚期了。

周華華說,胃癌是導致美國亞裔因癌症死亡的主要原因之一,但是美國的許多醫生都沒有意識到這個問題。為了對抗胃癌,日本已經實行了專門針對胃癌的檢查項目,以便國民能在胃癌早期階段及時發現自己存在的健康問題,以便及早採取治療措施。

早期胃癌患者可以通過移除癌症組織而被治愈,但是一旦到了晚期,胃癌就很難被治癒了。日本和南韓的胃癌患者,大概有70%的可能性能在治療後存活5年,但美國胃癌患者的存活率大概只有30%,美國晚期胃癌患者的存活率甚至只有15%。

周華華希望,美國也能採取類似的行動保護少數族裔免受來自胃癌的死亡威脅。「我們現在已經知道,亞裔是胃癌的高危人群了,如果我們能夠在美國採取策略性的保護計畫,在罹患胃癌的早期就檢查出來,甚至是預防胃癌的發生,我們就能減少悲劇的發生。目前實現這個計畫的困難,在於如何說服醫療保險公司點頭同意。」