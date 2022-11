亞裔健康護理遭遇不公 哈佛教授指醫學領域存隱形歧視

霍華德高呼籲解決亞裔在學術、醫學領域中面臨的隱形歧視。(記者陳爍嘉/攝影)

在史丹福亞洲健康研究與教育中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education,簡稱CARE)2022年胃癌峰會上,哈佛大學韓裔教授霍華德高(Howard Koh)發表「亞裔 人群的健康政策的平等」(Health Policy and Health Equity For AANHPI Population)的演講,向人們介紹了美國亞裔在健康護理方面遭遇的不公平現狀。

霍華德高曾在歐巴馬總統任內獲提名,擔任美國衛生與公眾服務部的助理秘書。

霍德華高指出,解決亞裔在學術醫學 領域中面臨的隱形歧視 已是刻不容緩,亞裔在這些領域「無法被看見」,遭到排斥。他表示,美國人口中有7%是亞裔,但是只有0.17%的國家衛生研究所設有專門針對亞裔健康需求的研究經費。在美國醫學院的畢業生中有20%的亞裔,但是擔任醫學院院長職位的亞裔占比卻低於2%。美國亞裔的許多健康數據經常是不完整的,被錯誤歸類的,甚至是根本不存在的。

為了解決學術醫學領域中針對亞裔的隱形歧視現象,霍德華高呼籲,醫院要為亞裔患者提供以患者為中心的護理;提供多語言服務,避免對亞裔患者關於種族,出生地,第一語言,社會經濟地位,文化水平,配偶或伴侶,性取向或性別認同,殘疾情況,以及世界觀的臆測。

霍德華高對新冠期間美國亞裔所受到的歧視現象感到悲傷。他指出,在這段特殊的時期裡,有很多亞裔聽到了「你們把病毒帶來這裡」、「滾回你的國家」之類的仇恨言論。新冠期間,有58%的美國亞裔認為自己的精神健康受到了亞裔歧視和仇恨犯罪的摧殘;57%的美國亞裔因為自己的亞裔外表而覺得沒有安全感,害怕出門。

幾個世紀以來,亞裔美國人為這個國家的社會發展做出了巨大的貢獻,但不幸的是,他們在美國一直被當成局外人對待,甚至他們在自己的祖籍國也會被當成外國人。美國亞裔如今除了要被迫承受新冠時期亞裔歧視所帶來的精神壓力,他們在其他時間段也是美國的一個透明且被誤解的邊緣群體。

這一現象不僅存在於醫療服務領域,霍德華高說,儘管亞裔占美國人口的7%,但美國公司、政壇、媒體和其他領域的領導職位,只有3%是由亞裔擔任的。亞裔在政壇上缺乏代表現象的程度,是所有少數族裔中最嚴重的。

霍德華高說,社會需要在各個方面公平地對待亞裔群體,亞裔群體自己也要勇敢大膽地爭取自己應有的權利和地位。