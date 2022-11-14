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亞裔健康護理遭遇不公 哈佛教授指醫學領域存隱形歧視

記者陳爍嘉／聖荷西報導
霍華德高呼籲解決亞裔在學術、醫學領域中面臨的隱形歧視。（記者陳爍嘉／攝影）
霍華德高呼籲解決亞裔在學術、醫學領域中面臨的隱形歧視。（記者陳爍嘉／攝影）

在史丹福亞洲健康研究與教育中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education，簡稱CARE)2022年胃癌峰會上，哈佛大學韓裔教授霍華德高（Howard Koh）發表「亞裔人群的健康政策的平等」（Health Policy and Health Equity For AANHPI Population）的演講，向人們介紹了美國亞裔在健康護理方面遭遇的不公平現狀。

霍華德高曾在歐巴馬總統任內獲提名，擔任美國衛生與公眾服務部的助理秘書。

霍德華高指出，解決亞裔在學術醫學領域中面臨的隱形歧視已是刻不容緩，亞裔在這些領域「無法被看見」，遭到排斥。他表示，美國人口中有7%是亞裔，但是只有0.17%的國家衛生研究所設有專門針對亞裔健康需求的研究經費。在美國醫學院的畢業生中有20%的亞裔，但是擔任醫學院院長職位的亞裔占比卻低於2%。美國亞裔的許多健康數據經常是不完整的，被錯誤歸類的，甚至是根本不存在的。

為了解決學術醫學領域中針對亞裔的隱形歧視現象，霍德華高呼籲，醫院要為亞裔患者提供以患者為中心的護理；提供多語言服務，避免對亞裔患者關於種族，出生地，第一語言，社會經濟地位，文化水平，配偶或伴侶，性取向或性別認同，殘疾情況，以及世界觀的臆測。

霍德華高對新冠期間美國亞裔所受到的歧視現象感到悲傷。他指出，在這段特殊的時期裡，有很多亞裔聽到了「你們把病毒帶來這裡」、「滾回你的國家」之類的仇恨言論。新冠期間，有58%的美國亞裔認為自己的精神健康受到了亞裔歧視和仇恨犯罪的摧殘；57%的美國亞裔因為自己的亞裔外表而覺得沒有安全感，害怕出門。

幾個世紀以來，亞裔美國人為這個國家的社會發展做出了巨大的貢獻，但不幸的是，他們在美國一直被當成局外人對待，甚至他們在自己的祖籍國也會被當成外國人。美國亞裔如今除了要被迫承受新冠時期亞裔歧視所帶來的精神壓力，他們在其他時間段也是美國的一個透明且被誤解的邊緣群體。

這一現象不僅存在於醫療服務領域，霍德華高說，儘管亞裔占美國人口的7%，但美國公司、政壇、媒體和其他領域的領導職位，只有3%是由亞裔擔任的。亞裔在政壇上缺乏代表現象的程度，是所有少數族裔中最嚴重的。

霍德華高說，社會需要在各個方面公平地對待亞裔群體，亞裔群體自己也要勇敢大膽地爭取自己應有的權利和地位。

亞裔 歧視 醫學

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