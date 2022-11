專家：中國清零政策值得讚揚

加州公共教育局副總監及民權領袖謝國器(左一)、停止仇視亞太裔創始人張華耀(左二)、崔貞文(右一)以及沃爾什(右二)作為研討會嘉賓。(記者/張曼琳攝影)

為期兩天的第30屆世界海外華人研究學會(ISSCO)研討會,在舊金山日本城舉行。馬薩諸塞大學醫學 院名譽退休教授沃爾什(John V Walsh)作為講座嘉賓,特別探討了中國政府「清零政策」的成就非凡,拯救了數百萬生命,他並譴責美國部分政客和媒體對中國的抗疫成就視而不見。

在周五(11日)的講座中,沃爾什以「中國動態清零疫情 政策,來自東方的事實和來自西方的虛構」為題發表演講,對中國採取的新冠病毒清零政策進行深度分析。沃爾什表示,無論是從中國挽救了數百萬人的生命這一事實,或採取動態清零政策為起點出發,西方國家都更願意否認中國的成就,然後對此保持沉默。

沃爾什在現場展示了中美兩國,自2020年2月1日至今年8月,因感染新冠死亡數字曲線圖,從中可以見到,在中國,除了疫情在武漢爆發的初期和第二波上海疫情爆發初期,造成死亡外,在大多數時間的死亡數字為零;但反觀美國,2020年每日都有死亡,其中最高一日數字超過了3000人。

沃爾什認為:「從數據上,我們看到現在美國的總死亡人數超過100萬,比世界上任何其他國家都多,而中國大陸的14億人口中死亡人數不足6000人。」他認為,「兩國間存在這樣驚人的數字對比,是美國的悲劇。」沃爾什指責前總統川普和伯克斯博士(Dr Deborah Birx),在2020年4月,公開否認中國在對抗疫情中所取得的成就。

同時,沃爾什引用一項在英國醫學雜誌上刊登的報告證明,中國給出的新冠死亡病例的數字是正確的。沃爾什說:中國「在保護20%的人類免受病毒侵害這一歷史性成就,是真實存在的、是值得讚揚的,不應隱瞞更不應否認。」

沃爾什還表示,曾經流傳新冠病毒是從武漢病毒研究所 的基因工程中洩漏出來的,以及病毒為生物武器的言論,這些都是虛假的謠言。他表示,今年3月「自然」科學雜誌發表的一系列文章,已表明新冠病毒是一種自然發生的病毒,可以從動物傳播到人類,並有樣本表明病毒是從那裡(武漢)出售的動物身上傳播的。

對於中國動態清零和封城政策,沃爾什也感到認同,並給出了受封城影響的中國居民的數據。他說:「新冠病毒正在迅速傳播並殺死人,不僅在武漢,在其他地區也對多達5%的人口實施了大規模封鎖。但沒過幾個月就結束了。」他還表示:「在近兩年的大部分時間裡,極少數人處於封鎖狀態。大部分時間,並無嚴重的封鎖。」沃爾什還補充說:「所以(中國)沒有像美國總統那樣,讓國家癱瘓。」

沃爾什還分享了2020年3月海斯特(Peter Hester)為「紐約客」雜誌撰寫的文章,文章描述了疫情之下海斯特在四川成都的生活,其中內容包括,在頒布封鎖新政時,有90%的普通居民都同意政府施行的封鎖政策,文章還寫道:「雖然有些人覺得不方便,想打麻將什麼的, 但大多數人都遵守規則。」

在演講的結尾,沃爾什表示,現在大多數的美國主流媒體已經不會再刊登內容類似海斯特所撰寫的文章了。因為美國政府不願承認中國在新冠疫情方面的成就,原因就在於中國在經濟上的飛躍。他說:「2017年中國經濟已經超越美國,美國政府則認為是不可接受的。」