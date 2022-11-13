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糖尿病患減胰島素劑量 彰顯收入差距

編譯組／綜合報導
逾百萬美國糖尿病患者，過去一年定量使用胰島素。（美聯社）
逾百萬美國糖尿病患者，過去一年定量使用胰島素。（美聯社）

根據上個月發表在「內科學年鑒」（Annals of Internal Medicine）雜誌上的一份報告，在美國，估計有130萬成年糖尿病患者，在過去一年裡減少了胰島素使用劑量，其中16.5%的人是被開了胰島素來控制他們的病情的。

研究人員發現，一些減量使用胰島素的人推遲按處方繼續配藥，而其他人則索性跳過不用，或使用比需要的更少劑量的胰島素。胰島素是一種由胰腺創造的激素，它幫助身體將食物轉化為能量，也有助於控制血糖水平。

然而，對於糖尿病患者，他們的身體不能製造足夠的胰島素（1型糖尿病），或不能正確使用胰島素，即所謂的胰島素抵抗（2型糖尿病）。因此，2型糖尿病患者可能會被開具胰島素（被稱為 「人胰島素」，在實驗室中製造）以保持他們的血糖水平，而1型糖尿病患者則需要每天注射胰島素來維持生命。

胰島素通常必須通過針、筆或泵進行注射，儘管在某些情況下，也可以使用可吸入的粉末。新報告基於美國疾病控制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）一個正在進行的健康研究項目的數據，研究人員重點調查了全國範圍內有代表性的982名使用胰島素治療糖尿病的成年人的樣本。 

該報告將胰島素的減量使用歸因於該藥物的價格和所謂的「不充分的」保險覆蓋。根據美國糖尿病協會（American Diabetes Association）的數據，四種最受歡迎的胰島素的價格，在過去十年中增長了兩倍。

報告指出，胰島素的減量使用在中低收入參與者中（分別為15%和20%）比高收入者（11%）更常見。此外，非裔參與者（23%）比白人或西語裔參與者（16%）更可能會減量使用。在那些沒有保險的人中，減量使用最頻繁的，他們中的29%說，曾經減少使用過胰島素。然而仍有19%參加私人保險的人這樣做，他們將其歸咎於高額的自付額（co-pays）；比較之下，有14%的Medicare和12%的Medicaid受益者曾減量使用胰島素。

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