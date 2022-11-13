新冠、RSV、流感 PCR檢測快速分辨

COVID、流感或RSV：一個簡單PCR測試可以獲得準確結果。（美聯社）

隨著冬天到來，天氣變冷，也帶來了更多接觸性傳染病和季節性過敏 的機會。感冒、過敏、流感 和呼吸道融合病毒（RSV）是秋季和冬季不可避免的一部分；然而，COVID-19、流感、RSV和過敏之間存在著區別。

COVID-19、流感和RSV都是可以感染肺部、呼吸道、鼻竇或喉嚨的病毒。由於人們在秋冬季節往往在室內停留的時間較長，因此接觸這些病毒的機會增加，一個人有可能在同一時間感染多種類似的病毒。

這三種病毒的主要區別在於引起它們的病毒：COVID-19是由SARS-CoV2病毒的感染引起的；流感是由流感病毒引起的；RSV是由呼吸道融合病毒引起的。所有這些都具有傳染性，但流感和COVID-19的傳染性可能因時段或變種的不同而不同。而RSV則具有高度傳染性，對嬰兒和老人極其危險。

一個似乎是COVID-19特有的症狀，是味覺和/或嗅覺的喪失；此外，流感和COVID-19還有其他如嘔吐和腹瀉等症狀，而RSV則沒有。

過敏症每年影響5000多萬美國人，是引起慢性疾病的第六大原因，有很多季節性過敏症狀與COVID-19、流感和RSV的症狀相同，過敏測試可以識別500多種相關的過敏原。

定期對引起COVID-19的病毒SARS-Cov2的檢測 ，是我們在對抗像COVID-19的最有力工具之一。如果你或你的家人正在經歷COVID-19的症狀、曾與COVID-19檢測呈陽性的人有過密切接觸（即使已接種疫苗）、沒有接種疫苗，但參加了高風險的活動，如旅行或大型聚會、或被醫療服務提供者要求接受檢測，那麼進行檢測是極其重要的。

定期檢測主要有兩種方式：快速抗原和聚合酶鏈鎖反應（PCR）測試。

快速抗原檢測是快速回答的好辦法：程序非常簡單，不超過20分鐘就能得到結果；但是快速抗原試驗出現假陰性或假陽性結果的機會更大。

PCR（聚合酶鏈鎖反應）測試是獲得更準確答案的黃金標準，也可以及時進行，這些測試採用一種程序來擴增樣本的遺傳物質，因此可以檢測到任何微量的病毒。這個過程實際上是將樣本中的RNA轉化為DNA，並通過加熱/冷卻過程進行複製，直到產生10億個樣本的副本。如果樣品中存在病毒，那麼就更容易檢測出病毒的痕跡，這樣一來，PCR測試提供了一個高度的準確性，使你對結果更有信心。

COVID-19 PCR測試是「變異株不可知」的，這意味著無論其變異株（alpha、beta、omicron等）如何演變，都可以檢測到該病毒的存在；由於其在檢測變異株方面的高度敏感性，PCR檢測是確認快速抗原檢測初步結果的最佳選擇。