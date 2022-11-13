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冬季新冠病例增 接種疫苗降風險

編譯組／綜合12日電
冬季來臨，Covid病例數上升，專家建議接種疫苗以降低風險。 （電視新聞截圖）
冬季來臨，Covid病例數上升，專家建議接種疫苗以降低風險。 （電視新聞截圖）

舊金山加州人的COVID染疫數字正在上升，隨著冬季的臨近，這個現象也是健康專家所預期會發生的。

但人們是否應該因此改變他們的計畫，不做外出就餐等事情了？周五（11日）接受NBC灣區採訪的人談了他們的想法。

「我感覺還好，感到比去年舒服多了。」屋崙居民Shericka Love說。「我們有一個蹣跚學步的孩子，肯定要小心一些。我們在戶外吃，我們買外賣在外面吃。」 Louis Basel說。 

舊金山加大醫學系主任瓦切特（Bob Wachter）周五（11日）在推特上說，在看到病例數下降之前，他不會在公共場所室內用餐。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）對這些數字進行了進一步的解析。他說：「現在每40個沒有症狀的人中，就有一個最終在測試中呈陽性，這意味著如果你去擁擠的Safeway或Traders Joe's，每40或50人中就有一個無症狀的COVID患者。」而在夏天，陳子平說當時的數字是15人中有1人。

根據舊金山加大的分級系統，整個傳染系統有四級警覺程度，其中一級是最低的，目前正處於這個級別上。這就是為什麽陳子平醫生和其他專家都說沒有必要恐慌。但是，現在可能是時候重習一些老習慣了。 

史丹福大學醫學院的馬爾丹納多（Yvonne Maldanado）博士說：「我認為，如果你在一個擁擠的地方，也沒有在一直不停地吃喝，在這種情況下考慮戴口罩仍為上策。」

專家們較為擔心的是，很少有人接種二價疫苗加強針，這種疫苗提供對原始菌株和奧密克戎變種株的保護。現在只有13%的加州人接打了這種疫苗。馬爾丹納多說：「接種數字灣區各地均不同，但肯定不會高。」

鑒於疫苗的免疫反應只能維持三到六個月左右，目前的接種數確實不高。

要明確的一點是，醫生說，今年冬天遠不會像去年一樣。但我們都知道，目前正有各種疾病在蔓延，如流感和呼吸道融合病毒RSV，後者對孩子來說是很危險的。

健康專家建議公眾接種疫苗，這樣他們在外出時可以減少感染的風險或程度。

疫苗 舊金山 加州

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