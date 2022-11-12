馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

在推特 （Twitter）新老闆馬斯克 （Elon Musk）命令員工全職上班的第二天，位於舊金山 的Twitter總部好是寂寥。11日上午，雖然常規的保安人員早上駐紮在公司總部外，其他員工卻無處可尋。雖然人們在附近的健身房進進出出，但幾乎沒有人進入這家科技公司的大廳。

據報導，馬斯克在本周早些時候命令員工每周到辦公室工作40小時，否則就會丟掉飯碗。他在一份備忘錄中告訴員工：「未來的道路是艱巨的，需要緊張的工作才能成功。我們也在改變Twitter的政策，不再允許遠距工作。」他在9日晚些時候發出這份備忘錄，10日生效。

目前還不清楚推特員工是否因老兵節（Veteran's Day）而獲得這一天的假期，推特上還有人猜測，遠距員工將用公司的帶薪休假PTO政策來取代周五回辦公室上班。

馬斯克先在上周裁掉該公司大約一半的員工，促使一些員工紛紛主動離職；然後又發出回辦公室上班的命令。該公司的裁員包括在舊金山和聖荷西的約900名員工，以及加州整體的近1000名員工。

要求該公司剩下的員工返回舊金山市中心的辦公室，這一舉措可能對該地區產生廣泛的影響。該公司十多年前利用該市提供的稅收減免遷入該地，其員工的出現曾為該地區市場的振興做出貢獻。

一些保住飯碗的高級員工在被復職後宣布離職：Twitter現在的前首席信息安全官基斯納（Lea Kissner）在推特上說他們決定離開公司，而Verge報導說首席資料隱私官既然（Damien Kieran）和首席合規官佛加迪（Marianne Fogarty）也已經離開。該公司前信任和安全主管羅斯（Yoel Roth）也在該網站上修改簡歷，反映他不再擔任該職務。

馬斯克在尋找新的現金流，但由於對該網站未來的持續捉摸不定，以及用戶今後是否需要付費和如何付費的問題，一些廣告商自他接管以來已經急流勇退。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）今年稍早對該公司處以1億5000萬元的罰款，因為它涉嫌欺騙性地使用用戶的電子郵件和電話號碼，並投放定向廣告。

該機構在給華盛頓郵報和其他機構的一份聲明中說，在Twitter負責遵守安置協議的高級工作人員離職後，它正在關切地跟蹤該公司的發展。