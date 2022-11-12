裴洛西丈夫遇襲案 ICE擬訊問嫌犯 舊金山縣警拒絕

暴力攻擊眾院議長裴洛西夫婿保羅的加拿大男子狄帕培可能在服刑後驅逐出境。(美聯社)

11日有媒體報導，聯邦移民和海關執法局（ICE ）的一名警員在10月31日、也就是聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅遇襲的第三天，嘗試進入舊金山 縣監獄訊問襲擊者狄帕培（David Depape），但遭縣警拒絕。狄帕培為一名加拿大非法移民 ，被指控謀殺未遂、入室盜竊、使用致命武器襲擊、虐待老人、非法監禁老人等重罪。

移民和海關執法局隸屬於國土安全部（DHS），主要負責識別、調查和處置移民、海關領域的違法犯罪行動。國土安全局上周證實，狄帕培2008年持B2旅遊商務簽證由墨西哥進入美國，這類簽證允許加拿大遊客停留六個月。簽證過期後，狄帕培並未離境。

舊金山縣警辦公室證實，該移民官員只攜帶一張名片，並沒有官方證件，所以被拒絕進入監獄。發言人稱，警員無權向從事移民執法的國土安全部提供權限或信息，包括接觸嫌犯、電腦、日誌、逮捕文件、釋放日期、家庭或工作聯繫信息等。

「我們拒絕ICE警員進入監獄，除非他們出示刑事逮捕令。」舊金山縣警通訊主任莫里亞蒂（Tara Moriarty）說。

「庇護所」政策也是舊金山縣警拒絕與ICE合作的依據之一，政策允許州和地方執法部門拒絕履行ICE的拘留令。庇護所政策的支持者認為，這可以鼓勵本就守法的非法移民與警方合作減少犯罪，而反對者認為，這是在保護非法移民不被驅逐出境。

國土安全部上周證實，已經對狄帕培發出移民拘留令；舊金山縣警辦公室卻指出，只有當狄帕培被釋放出監獄時，拘留令才會有效，而是否執行該拘留令也需要根據個案決定。

「縣警長會評估所有信息，直到釋放日期被確定後，再作出決定。」莫里亞蒂說。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）說：「舊金山是庇護所，我們的政策是神聖的。我們將不會與ICE合作或協調。」