裴洛西丈夫遇襲案 ICE擬訊問嫌犯 舊金山縣警拒絕
11日有媒體報導，聯邦移民和海關執法局（ICE）的一名警員在10月31日、也就是聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅遇襲的第三天，嘗試進入舊金山縣監獄訊問襲擊者狄帕培（David Depape），但遭縣警拒絕。狄帕培為一名加拿大非法移民，被指控謀殺未遂、入室盜竊、使用致命武器襲擊、虐待老人、非法監禁老人等重罪。
移民和海關執法局隸屬於國土安全部（DHS），主要負責識別、調查和處置移民、海關領域的違法犯罪行動。國土安全局上周證實，狄帕培2008年持B2旅遊商務簽證由墨西哥進入美國，這類簽證允許加拿大遊客停留六個月。簽證過期後，狄帕培並未離境。
舊金山縣警辦公室證實，該移民官員只攜帶一張名片，並沒有官方證件，所以被拒絕進入監獄。發言人稱，警員無權向從事移民執法的國土安全部提供權限或信息，包括接觸嫌犯、電腦、日誌、逮捕文件、釋放日期、家庭或工作聯繫信息等。
「我們拒絕ICE警員進入監獄，除非他們出示刑事逮捕令。」舊金山縣警通訊主任莫里亞蒂（Tara Moriarty）說。
「庇護所」政策也是舊金山縣警拒絕與ICE合作的依據之一，政策允許州和地方執法部門拒絕履行ICE的拘留令。庇護所政策的支持者認為，這可以鼓勵本就守法的非法移民與警方合作減少犯罪，而反對者認為，這是在保護非法移民不被驅逐出境。
國土安全部上周證實，已經對狄帕培發出移民拘留令；舊金山縣警辦公室卻指出，只有當狄帕培被釋放出監獄時，拘留令才會有效，而是否執行該拘留令也需要根據個案決定。
「縣警長會評估所有信息，直到釋放日期被確定後，再作出決定。」莫里亞蒂說。
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）說：「舊金山是庇護所，我們的政策是神聖的。我們將不會與ICE合作或協調。」
ICE前幕僚長弗雷（Jon Feere）表示，狄帕培案充分顯示庇護所政策對公共安全的風險。「在理想世界裡，這個人幾年前就會被找到、逮捕和驅逐出境。而當地政府不願和ICE合作，並盡其所能阻撓ICE的工作時，這是很難做到的。」
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