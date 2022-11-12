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華語文能力測驗 學生參加踴躍

記者李榮／灣區報導
今年華語文能力測驗考試報考踴躍。（經文處提供）
今年華語文能力測驗考試報考踴躍。（經文處提供）

加州中文學校聯合會和駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組合作，於金山灣區華僑文教服務中心及舊金山中華文化學習中心，南北灣同步舉辦兒童華語文能力測驗（CCCC）與華語文能力測驗（TOCFL）。今年共有109位考生報名，測試自己的華語能力。

經文處教育組介紹，這次華語文能力測驗的入門基礎級、進階高階級、流利精通級，以及兒童華語文能力測驗的萌芽級、成長級、茁壯級均有考生報名，不少考生在灣區各中文學校學習華語多年，希望透過這次測驗，了解自己的華語程度，調整學習方向。

北加州中文學校聯合會會長王婉君表示，聯合會對於承辦這次有意義的考試感到榮幸與感謝。她指出，這是疫情兩年多來首次恢復考試，家長、各校校長與老師都感到非常興奮，許多家長甚至已經開始詢問明年考試的日期，讓辛苦的工作人員相當欣慰。

駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜感謝北加州中文學校聯合會對華語教育的支持與努力，以及辦理本次考試的辛勞。周慧宜也期許考生繼續精進華語能力，明年報考更高等級的測驗。

報考入門基礎級的John Patrick Gray特地從南加州橙縣搭機北上考試。他表示，在練習過模擬考題後，覺得聽力測驗略難、閱讀測驗比較容易作答。他也希望繼續學習華語，兩年後再報考進階高階級，檢視自己的進步程度。已經學習五年華語、報考進階高階級的吳爾傑（Jacob Merlyn Wolford）表示，後段的聽力比較難，但閱讀算是容易，希望以這次華語文能力測驗的成績，申請獎學金到國立政治大學民族系就讀。

報考流利精通級的張良駿（Erik Benjamin Goode）補充，這次報考華語文能力測驗是為了明年暑假到台灣教英文。他認為，聽力不會太難，但閱讀很難，比AP中文還難，如果今年考得不夠好，明年會再來挑戰。

主辦單位介紹，華語文能力測驗是台灣國家華語測驗推動工作委員會所研發，精準對應美國外語教學協會（ACTFL）和歐洲語文共同參考架構（CEFR）的等級，有效評估華語學習者的學習成果，考生也可以用測驗成績申請台灣的華語文獎學金及台灣獎學金。

報考進階高階級的吳爾傑表示，希望以這次華語文能力測驗的成績申請獎學金到政大民族系...
報考進階高階級的吳爾傑表示，希望以這次華語文能力測驗的成績申請獎學金到政大民族系讀書。（經文處提供）

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