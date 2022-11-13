陪伴沙加緬度人15年 水上樂園Raging Waters明年關閉

水上樂園已經營運了15年，對於沙加緬度當地人來說，是相當具有回憶的場所。（翻攝自KCRA3）

位於加州 博覽會（Cal Expo）的Raging Waters水上樂園 正式宣布2023年不再營運。這間水上樂園已經營運了15年，對於沙加緬度當地人來說，是相當具有回憶的場所。

一直經營水上樂園的Palace Entertainment本月8日正式宣布，審查公司優先事項後，決定終止租約，意味著2023年就此關閉樂園。

Palace Entertainment聲明表示，很感謝沙加緬度的居民帶來15年的歡樂時光，尤其是許多客人光顧樂園，以及許多團隊成員的熱誠服務，感謝大家帶來無限的回憶。

Palace Entertainment表示，不幸的是，由於新冠疫情大爆發，水上樂園在過去3年皆無法獲利，設施也完全關閉了2年，並在上季限制了營運內容，接下來幾個月，Cal Expo根據董事會和員工的意見確定最佳行動方案，期望水上樂園未來能夠盈利，並在未來幾年繼續成為地方家庭安全娛樂場所。

根據當地電視台KCRA3報導，目前尚不清楚是否會有其他公司接管樂園，也不清楚樂園內的滑水道和其他水上設施要如何處置。

Palace Entertainment表示，雖然沙加緬度的樂園關閉，但不會影響到洛杉磯和聖荷西 的水上樂園營運。目前根據查詢顯示，位於聖荷西Lake Cunningham Regional Park的水上樂園至今還仍營運。