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太浩湖積雪24英寸 滑雪場提前開放

記者江碩涵／灣區報導
滑雪勝地太浩湖已降雪，本周正式開放，圖為去年太浩湖雪地一景。（記者江碩涵／攝影）
滑雪勝地太浩湖已降雪，本周正式開放，圖為去年太浩湖雪地一景。（記者江碩涵／攝影）

11月初的這場風暴來得又急又快，除了累積不少雨量外，山上也跟著降雪了。根據國家氣象局統計，從6日開始、9日結束了風暴，太浩湖累積了24英寸的降雪，不少雪場也跟著提前開放，位於楚魯克（Truckee）的Boreal滑雪場11日退伍軍人節提前開放。

Boreal本周宣布提前開業，民眾可滑雪時段從上午10時至下午6時，另外周五也有「Play Forever Friday」的25美元票價。太浩湖位於Reno的Mt. Rose滑雪場也在11日退伍軍人節提前開放，加州中、東部的Mammoth Mountain也將同時開放。

也因為降雪多、雪場開放，全灣區不少民眾都躍躍欲試，想搶第一波滑雪熱潮。南灣民眾馬兆先說，他決定在退伍軍人節連假期間，與幾個朋友、家庭一起去太浩湖旅遊滑雪，屆時將從沙加緬度一路玩到太浩湖。

根據國家氣象局統計，Central Sierra積雪也很多，Central Sierra Snow Lab過去50年來一直在Donner Summit 附近進行詳細的降雪觀測，9日一整天單日測量到降雪量為17.9英寸，自10月1日以來，同個位置累積降雪量達52.8 英寸。隨著風暴過去，原本許多山路禁止通行，但從9日開始就慢慢開放，讓一般車輛可以行進。

降雪 滑雪 風暴

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