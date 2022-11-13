沙加緬度提案O禁在公有場所設遊民營地 支持者暫居上風
期中選舉仍持續在開票，一項引起沙加緬度居民在意的提案O，禁止在公有場所設立無家可歸者營地，提案目前贊成的人占多數，截至9日為止，有超過2萬1000名選民支持這項提案，占比達56.75%。
根據選舉統計，9日已清點3萬7000多張選票，目前逾2萬1000名選民支持提案O，占比56.75，1萬6500名選民反對提案O，占比43.25%。不過現在還有數萬張票待清點，這是開票第二天的最新狀況。
但這初步結果也代表多數沙加緬度的選民支持提案O。提案O將禁止四人或四人以上的團體，在公有場所上露營，城市必須提供庇護空間，或允許住在街上的人們搬到不同的地方。如果此人拒絕搬離開公有場所，他們可能會面臨輕罪指控。
不過提案O成立的前提，是沙加緬度縣或市府官員同意為無家可歸者提供庇護服務，才能生效。這項提案引發了當地居民正反兩面的看法，支持者對民選官員無能力解決無家可歸的問題，感到愈來愈不耐煩，而反對者則稱，這項提案「不人道」，目前尚待開票結果。
除了提案O外，沙加緬度對無家可歸者也有愈來愈多的限制。今年9月沙加緬度市議會擬新法令，限制所有學校、日托中心和托兒中心周圍，必須設置500英尺的營地緩衝區，意味著這區域內不得設立任何營地，議會經過與民間、遊民代表等一番激烈的討論後，上月中正式以9比0的投票，通過這項法令，意味著所有議員都贊成這項法案。
而這項法令主要要求，人們不得在「指定建築物」500英尺範圍內露營或使用露營用具，而這次新的法令是將K至12年級的所有學校畫定在「指定建築物」內，也就是說，所有學校，甚至包含日托中心和托兒中心附近都不得有遊民露營地。
沙加緬度市議會表示，不只是沙加緬度將學校附近特別畫定限定遊民露營，洛杉磯市議會之前也早已投票禁止在學校和日托場所500英尺範圍內設有遊民露營地，因此這項法令並非沙加緬度專有，也可能成為加州其他城市可能跟進的法令。
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