日落區議員選情緊張 殷嘉立擴大領先 馬兆明：結果待定

票數暫時落後的現任市議員馬兆明說，這是一場激烈的角逐，結果待定，仍然有許多選票待定。（取自馬兆明官網）

舊金山 選務處10日下午4時公布最新一輪計票訊息，激戰正酣的日落區（第四區）選情依然緊張，現任市議員馬兆明（Gordon Mar）得票7150張。挑戰者殷嘉立（Joel Engardio）得票7657張，其領先優勢，由此前的491票，稍微擴大到507票。由於選票接近，兩人均未宣布勝選或敗選。殷嘉立表示，新的結果令人鼓舞。而馬兆明說，這是一場激烈的角逐，結果待定，仍然有許多選票待定。

8日晚11時58分的計票結果顯示，現任日落區市議員馬兆明得票6715張，挑戰者殷嘉立7206張，兩者僅僅相差491票。到10日下午，新的計票結果出來，馬兆明得票7150張，得票率48.29%。而殷嘉立得票7657張，得票率51.71%。

舊金山選務處的官網說，目前統計的選票數量為16萬7798張，選民登記總數為49萬7561人，目前的選民投票 率為33.72%，投票率將隨著選舉日之後對有效選票的統計而增加。尚待計算的選票大約有13萬7000張。

由於票數接近，且有不少選票未點算，馬兆明和殷嘉立競選的勝負之數待定。兩人及其競選團隊均未接聽本報的電話詢問，但發來了聲明。馬兆明說，「這仍然是一場激烈的角逐，結果不確定，還有許多選票需要計算。我們期待著所有的選票被計算出來。感謝所有為證實的進步而投票的日落區選民，也感謝進行計票的選舉工作人員的奉獻精神。」

在接受本報記者短訊詢問時，殷嘉立一開始表示，需要先和政治顧問團隊交談，以確定結果意味著什麼。因為票數可能接近，遠未到宣布勝選之時。下午4時新的計票結果公布後，他發來聲明說，「令人鼓舞的是，隨著每一次新的計票，我對現任者的領先優勢繼續增加。我相信，選民們正在回應我在競選活動中的積極遠景，即創造最好的舊金山。」

殷嘉立此前指責馬兆明未參與罷免 舊金山教委和前地檢長博徹思。聲稱「馬兆明是代表日落區的市議員，卻與絕大多數選民背道而馳」。即使教委會中止了進階課程，改變洛威爾高中的（擇優錄取）招生方式。馬兆明仍然反對罷免這些教委。他說，自己協助領導舊金山教委罷免案，在孩子受苦時挺身而出。

馬兆明在接受本報訪問時表示，殷嘉立除了三次競選不同選區的市議員失敗外，沒有任何成績紀錄。正因如此，殷嘉立在競選期間竭盡散布錯誤資訊，將矛頭轉向市議員選舉之外的範圍。他還強調，罷免的目的，是為了解除那些存在明顯非法活動或不當行為的民選官員。因此，除非公職人員存在明顯非法活動或不當行為，否則他不支持任何罷免。