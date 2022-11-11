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加州20年冤獄男索賠100萬 有望被受理

編譯組╱灣區綜合電
法官要求加州重新考慮賠償坐20年冤獄男子100萬元。（取自推特）
法官要求加州重新考慮賠償坐20年冤獄男子100萬元。（取自推特）

加州法官日前裁定，州受害者賠償委員會（Victims Compensation Board）必須重新考慮一名男子的案件。該男子坐了20年監獄，但堅持自己沒有犯下謀殺罪。

委員會曾在2019年拒絕過考德威爾（Maurice Caldwell）的要求，在這之前8年，法官推翻了他在1990年一件未遂的毒品交易中槍殺受害人阿科斯塔（Judy Acosta）的定罪。但根據沙加緬度高等法院法官阿格爾斯（James P. Arguelles ）10月31日的裁決，新的證據進一步支持他的清白，因此，他有資格從州受害者基金獲得每天140元，總共100萬元的錯誤監禁賠償。

考德威爾為洗清自己的罪名並獲得賠償，進行了長達十年的鬥爭。他曾要求法官指示委員會重新審視他的案件，因為在對舊金山市的另一樁案件訴訟過程中出現了新線索。他在2011年獲釋後起訴該市，聲稱是警察的不當行為導致他被定罪。2021年12月，考德威爾從該市獲得了800萬元的和解金。他說，他要求賠償委員會重新審議，以便他能收回州法律規定他應該得到的錢。

在加州，說自己被錯誤定罪的人可以通過民事法庭以及賠償委員會尋求經濟賠償。

考德威爾要求重新審議的動議中詳細說明的新信息，包括削弱指控考德威爾的明星證人的可信度的證據，因為警察的事件陳述與證人證詞相互矛盾。同時法官指出，考德威爾案件的主要調查人員參與了同年另一項兇殺案調查，該案所定的謀殺罪後來也被推翻了，因為有證據表明警方調查人員恐嚇了該案中的明星證人。

此外，該州委員會預計還將考慮最近披露的與一名被指控為考德威爾案件中真正槍手的採訪錄像。舊金山警方在2015年採訪了該男子，他否認參與其中，但警方直到2021年才將錄像帶交給考德威爾的律師。考德威爾的律師說，這盤磁帶顯示市政府矯飾了該男子在書面聲明中的話，使考德威爾看起來更有罪，市政府否認了這一說法。

法官沒有對市政府是否應該盡早披露這盤磁帶作出裁決，但認為它與考德威爾的賠償要求有關。

委員會每月都開會，但目前還不清楚他們何時會受理此案。

警察 加州 舊金山

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