斥資千萬引進 薪資支付系統卻一團亂 舊金山學區進入緊急狀態

薪資支付系統錯誤百出，舊金山學區宣布進入緊急狀態。（本報檔案照）

史無前例，舊金山 聯合學區 官員日前宣布進入緊急狀態 ，並成立一個由60名成員組成的指揮中心，以協助解決導致許多教職員領不到薪水或醫療福利的學區薪資支付系統問題。

儘管經過十個多月的努力，舊金山學區數千名教職員仍無法獲得薪水或醫療福利。學區總監韋恩（Matt Wayne）7日表示，自學區在今年1月採用新的薪資系統以來，系統已出現數千個錯誤，這些錯誤比最初想像的更嚴重、更複雜。

韋恩表示，宣布薪資系統進入緊急狀態，將可使學區採取嚴厲措施，包括每日更新有多少員工的問題未解決、每周向學區委員會進行報告等。

學區委員會市席林謙悅（Jenny Lam）說：「修復EMPower系統需要時間，修復根本系統則需要更多時間。要說出這些話讓我很痛苦，我不會要求大家耐心等候，因為我知道大家的耐心已經到了極限。」

自今年1月以來，學區員工抗議、靜坐、在公開場合抨擊學區委員會，有些人甚至因為薪資系統問題導致拖欠房租或其他問題而辭職。

喬治華盛頓高中（George Washington High School）特殊教育教師克勞斯（Chris Clauss）表示，她對學區宣布進入緊急狀態感到欣慰，但希望這不是又一次「一系列空洞的聲明和行動」。她說：「或許宣布進入緊急狀態可以加速解決問題。」

舊金山教師工會7日也就薪資單錯誤的問題，向學區提出一項不公平勞工作法的指控。

工會主席庫瑞爾（Cassondra Curiel）在每周通訊中說：「新薪資系統使用了將近一年，員工們的生活持續被系統的故障、錯誤和延誤嚴重干擾。太多教育工作者因為錯誤的預期和檢查薪資單承受著持續的壓力，我們當中許多人都擔心自己會成為那些在發薪日沒有領到薪水的人之一。」

為了取代舊式紙本薪資核算流程，學區斥資1400萬元引進的EMPower系統一開始就錯誤百出。

韋恩表示，當務之急是解決問題。他在記者會上說：「我們早該將問題升級，並採取積極行動。這是一個緊急狀況，需要採取非常措施。」