Theranos滴血騙局 荷姆斯申請重審被拒 面臨20年刑

前Theranos執行長荷姆斯申請重新審判失敗，聯邦法官將於11月18日對她判刑。（美聯社）

聯邦法官日前拒絕了前驗血公司Theranos執行長荷姆斯 （Elizabeth Holmes）提出的重新審判要求，認為僅因一名關鍵證人帶著悔意聯絡荷姆斯，並不足以讓詐欺 投資人的荷姆斯有機會避免被判入獄。

聖荷西聯邦地方法院法官達維拉（Edward Davila）7日晚上發布的這項裁決，讓這位前矽谷科技業明星再次遭遇挫折。荷姆斯曾吹噓自己淨資產高達45億元，但現在面臨長達20年監禁的命運，這將使她與她一歲的兒子分開。

荷姆斯10月17日出席要求重新審判的聽證會，被人發現似乎已再次懷孕。那次聽證會的重點是前Theranos實驗室主任羅森多夫（Adam Rosendorff）8月發表的懊悔言論。羅森多夫是此案的關鍵證人之一，他在去年的審判中為荷姆斯的詐欺行為提出證詞。

荷姆斯在聽證會上稱，羅森多夫8月在其矽谷住家逗留10分鐘，可能觸及審判中不當行為的問題，但達維拉駁回了荷姆斯這項質疑。此外，達維拉還在他長達15頁的裁決書中拒絕了另外兩項重新審判的動議。一項動議圍繞著檢察官在結案陳詞中對荷姆斯前男友和商業合夥人巴爾瓦尼（Rawesh “Sunny" Balwani）的描述，另一項動議主要是關於政府是否隱瞞了與Theranos血液檢測 結果數據庫有關的證據。

達維拉已定於11月18日對38歲的荷姆斯四項詐欺投資人罪名和與巴爾瓦尼共謀作出判刑。此外，達維拉7日上午決定延後對巴爾瓦尼12項罪名作出判刑，判刑日期將從11月15日延後到12月7日。

荷姆斯面臨20年刑期，這對一位曾出現在雜誌封面、和包括前總統柯林頓等名人站在同一舞台上的高調企業家而言，無疑是一個驚人的命運大逆轉。

荷姆斯最初被認為是具有遠見的科技創業者，她承諾只需要幾滴血就可以掃描出數百種疾病和其他潛在健康問題。在一系列爆炸性報導揭露了Theranos危害病人的嚴重檢測缺陷後，荷姆斯瞬間變成一個貪婪的江湖術士，以公然撒謊的方式籌到將近10億元資金。

達維拉在裁決書結論中說：「法院認為羅森多夫博士的宣誓陳詞是可信的。」