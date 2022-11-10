科技生技公司裁員加劇 灣區經濟堪憂

科技生技公司裁員現象加劇，觀察人士擔憂將擾亂灣區整體經濟。(Getty Images)

灣區 有越來越多科技與生技公司透露將裁員 ，讓灣區整體經濟的觀察人士感到擔憂。「灣區委員會經濟研究所」(Bay Area Council Economic Institute)研究副總裁凱勒曼(Patrick Kallerman)表示，科技是灣區經濟引擎，若科技業下滑，將對經濟的其他領域產生連鎖反應。

Facebook應用程式擁有公司Meta Platforms是最新一家被認為在近幾個月收入損失與股票估值大幅下跌之後大規模裁員的公司之一。「華爾街日報」日前報導就透露，Meta可能於本周開始將裁員計畫通知員工。

其他備受矚目的科技與生技公司裁員包括Twitter、Cepheid、Oracle、Lyft、Stripe、Astreya、 Zymergen及BioMarin Pharmaceutical。加總可能導致灣區至少3000居民失業。

凱勒曼認為，最近部分科技公司裁員，可能是個別公司特有情況，例如Twitter。但是，面對可能即將到來的經濟衰退，其他科技公司陸續裁員，也可能是削減開支與精簡人事的機會。灣區任何科技業裁員發生，都可能在當地產生連鎖反應，因為許多餐館、零售商店、旅館與其他科技產業，都仰賴大型科技公司來增加銷售額與利潤。

巴洛阿圖「加州經濟持續研究中心」(Continuing Study of the California Economy)主任李維(Stephen Levy)表示，科技業對灣區經濟非常重要。裁員主要是經濟放緩與可能發生即將到來經濟衰退的結果。

灣區目前還可能裁員的科技與生技公司包括：

•桑尼維爾醫療設備與生技公司Cepheid在灣區裁減約1000個職位，最大影響發生在紐華克工廠、裁員746人。

•Oracle裁員200人，主要受到影響是紅木城與貝爾蒙員工。

•生技公司Zymergen東灣辦公室裁減110個職位。

•Astreya紐華克辦公室裁減144人。

•飛行車研發公司Kittyhawk Corp.在灣區裁員100人。

•BioMarin Pharmaceutical裁減94人。

•WeDriveU Inc.主要為灣區科技公司提供員工交通車服務，裁員97個職位。

•半導體製造商Onsemi裁員88人，皆在聖荷西 辦公室。

聖荷西智庫「Joint Venture Silicon Valley」總裁漢考克(Russell Hancock)認為，疫情期間，科技界發展興盛，因為地球上每個人都必須購買設備、裝置、加強媒體流功能、平台與手機，現在所有採購都已完成，恢復正常狀況。不過，儘管裁員代表著就業增長放緩、可能發生一些痛苦，但專家表示，不會影響灣區長期前景。