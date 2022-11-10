舊金山2項住房開發提案 尚未決出勝負

舊金山選民針對一長串交通、無家可歸與簡化住房開發等議題提案進行投票。(Getty Images)

舊金山 選民8日針對一長串交通、無家可歸與簡化住房開發等議題提案進行投票 ，以下是選舉之夜之後，部分提案的初步開票結果。

提案A：這項提案改變部分市府退休人員福利，獲得近62%贊成選票，尚有一些選票尚未計算。提案允許於1996年11月6日之前退休的市府雇員，即使在退休系統資金不足情況下，也能領取退休金 支付生活費用福利的要求。市府主計長估計，提案每年將自普通基金中花費500萬元。

提案C：為舊金山無家可歸者與支持性住房部門設立新監管委員會提案，以超過64%的提早投票獲得通過。支持人士提議設立委員會，以加強對舊金山市7億元無家可歸相關支持的監管。

提案D與提案E：這兩項相互競爭的住房開發提案，在選舉之夜尚未做出最後解決。提案D獲得略低於50%的贊成票，競爭對手提案E則獲得近45%贊成票數。這兩項提案都旨在加快部分住房項目的許可審批，但對不同類型的開發項目可進行不同要求，以符合資格獲得更快審批時間表，以及監管機構是否保留對公共資金的控制權。提案D獲得市長布里德與溫和盟友的支持；提案E提獲得積極監督者與盟友的支持。若雙方最終都獲得超過50%選票，則由選票多的一方獲勝。

提案G：這項每年撥款6000萬元支持舊金山公立學校的提案，以超過74%的提早投票通過。提案提議自超額的地產稅收入分配資金，每年將透過高達100萬元款項、提供學校經費，目標提高校學業成績、促進學生社交與心理健康計畫。

提案H：提案將舊金山市長選舉移至總統選舉年，以超過69%的支持率通過，但尚有部分選票有待統計。提案並將警長、地方檢察官、市檢察官、財務長等競選，從奇數年改成偶數年，支持者認為，將可能提高地方選舉的投票率。

提案L：提案擴大城市0.5%銷售稅，資助交通計畫，以近69%選票領先。這項提案需要有三分之二的多數票，才能通過。

提案M：提案將對擁有三個或更多單位的住房建築空置單位業主徵稅，若這些單位空置超過182天，2024年每個空置單位的賦稅為2500-5000元，在往後的年份中，根據通貨膨脹調整，最高可達2萬元。根據市府官員估計，空置住房徵稅將產生超過3800萬元的年收入。這項提案已近53%的贊成選票領先。