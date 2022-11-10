屋崙市長選舉 泰勒暫時領先 盛桃落後保持樂觀

屋崙市長候選人泰勒(右二)票數領先，和家人一起慶祝。（記者劉先進／攝影）

根據阿拉米達縣選務數據，截至發稿前，按第一選擇投票 計票，在屋崙 市長選舉中，排名第一的候選人為泰勒（Loren Taylor）得票1萬2821票，得票率為34.19%，以2046票的優勢超過第二名。同為現任市議員的盛桃（Sheng Thao）得票1萬775票，得票率為28.73%。第三位為闊別八年，重返政壇的前市議會主席戴峰廷（Ignacio De La Fuente）得票4834票，得票率為28.89%。同時，根據屋崙採用的「優先選擇投票權（Rank Choice Voting）」第九輪統計，泰勒已獲53.28%的選票，盛桃獲46.72%位居第二。

儘管目前泰勒保持優勢，但在接下來的幾天，隨著繼續計票，數字可能發生變化。泰勒8日晚說，雖然當晚並非宣布勝選，但相信自己會成為屋崙的下任市長。票數暫時落後的盛桃說，還有7萬張選票未統計，對結果保持樂觀心態。

發表演講前，泰勒熱舞。（記者劉先進／攝影）

★泰勒派對熱舞 感恩支持者

8日當晚在屋崙市中心Caly街舉行的競選夜派對中，泰勒在發言前激情熱舞，對支持者表示感恩。現場支持者歡呼聲不斷，對泰勒成功當選頗有信心。泰勒說：「這將是一個漫長的夜晚，甚至可能是漫長的幾天，直到我們得到投票多最終結果。」他也表示，目前處於領先，儘管還有上萬張選票要計。但他自信地說：「作為來自屋崙的孩子，家鄉守護者，在計票結束時，我將成為這個城市的下任市長。」

泰勒說：「現在宣布勝利還為時過早，我今晚不會那樣做。因為我們相信公平、公開透明的選舉過程，我們相信，每張選票都會被計算在內，並期待著仍能得到（選民）肯定。」他還表示，他所開展的競選是一個由屋崙草根驅動的運動。他感謝妻子Erica作為他堅實的後盾，還感謝女兒Cameron和兒子Manny帶來的靈感，以及他的兄弟姊妹、父母，競選團隊和他所有的支持者。

得票暫時領先的屋崙市長候選人泰勒發表演講，相信自己能當選。（記者劉先進／攝影）

泰勒說：「在屋崙，我們沒有得到應得的，我渴望確保實現這些目標，唯一的辦法是團結。確保城市向前發展的，是那些遵守承諾，正在捲起袖子做事，日復一日保障我們需求的人，以及城市內外的合作夥伴聯盟。」

泰勒為第三代屋崙人。他承諾，不會成為政治家，而是作為一名公僕，「致力確保所有屋崙人，將這裡作為自己的家，在此生活、工作、學習和玩耍。」

為泰勒競選背書的現任市長薛麗比也現身派對，但並未公開發言。

盛桃（中）開票派對，市議員法夫（左）和勵琪（右）到場支持。（記者劉先進／攝影）

★盛桃開票 派對 勵琪到場挺

盛桃在9日的聲明說，為團隊的競選活動感到非常自豪，「並要感謝我們所有的支持者和志願者，對這座城市的奉獻。到目前為止，阿拉米達縣選民登記處只統計了3萬7000張選票，還有7萬張選票有待統計。我們對最終結果保持樂觀。每張選票都應該被計算在內。」

亞裔候選人盛桃說，阿拉米達縣選民登記處只統計了3萬7000張選票，還有7萬張有待統計，對最終結果保持樂觀。（記者劉先進／攝影）

8日晚的第一輪開票中，在第一選擇中，盛桃落後泰勒1994票。但盛桃對本報表示，這在預料之中，因為一開始投票的是偏保守的選民，（他們的選票先計入）。「讓我興奮的是，其餘的選票中，年輕選民和女性選民更多。所以我非常樂觀。」

盛桃說，她是市長候選人中，唯一一個擁有具體執政計畫的人。不僅如此，她在市政廳工作十年，經驗豐富，能與地區、縣、州、聯邦領導人建立夥伴關係。「我們需要所有這些支持，以應對目前發生在屋崙的危機。我們需要一個領導人，不僅能把屋崙市政廳的人聚集在一起，也能把所有社區聚集在一起，而我是唯一能團結大家的候選人。」

當晚的開票派對，市議員法夫（Carroll Fife）和勵琪（Nikki Fortunato Bas）也到場支持。競選連任的勵琪目前得票2540張，得票率60.42%，幾乎鎖定勝局。