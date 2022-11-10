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競逐阿拉米達縣第3區議員 譚蓮娜領先

記者劉先進／屋崙報導
競選阿縣第三區議員的華裔譚蓮娜（Lena Tam）8日晚舉行開票派對。（譚蓮娜供圖）
競選阿縣第三區議員的華裔譚蓮娜（Lena Tam）8日晚舉行開票派對。（譚蓮娜供圖）

阿拉米達縣第三區議員選情進一步更新。截至發稿前，前阿拉米達市華裔副市長譚蓮娜（Lena Tam）得票1萬4917張，得票率55.08%。而對手屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）得票1萬2163張，得票率44.92%，譚蓮娜很有可能當選，接替不幸去世的陳煥瑛。她9日說，保持謹慎地樂觀。目前結果不是最終的，還有一些票數在報告中，還不清楚花落誰家。

譚蓮娜表示，她的競選團隊工作非常努力，也有一個很優秀的競選經理，組織了頗多活動，將工作重點放在聖利安住（San Leandro）和聖洛倫佐（San Lorenzo），「因為我們知道卡普蘭，會做好屋崙的競選工作，而我在阿拉米達市住。在其他城市花更多時間，組織活動，讓選民認識我至關重要。」

譚蓮娜說，目前，她希望瞭解誰會當選和阿縣各個城市的情況，和所有城市達成合作。比如，迅速著手解決社區安全、無家可歸、心理健康護理等優先問題。與屋崙警局合作，推動在屋崙華埠、小西貢社區進行有針對性的執法，「屋崙有自己的執法部門，但人手不足。阿縣可以在一些領域齊心協力，做一些特定的目標，如巡邏，或者在商業區增強行人安全。」

針對遊民問題，譚蓮娜的解決方法是，建設遊民導航中心，提供個案管理，讓遊民進入過渡性住房居住，或提供遊民需要的支持性服務，「我想透過與州政府的合作，來幫助在聖利安住建設導航中心。與阿縣縣警合作，整治聖洛倫佐車子的雜耍飆車問題。當地某些路口，有時會有200輛車，居民生活環境很危險。」

備受關注的阿縣地檢長一職，不少華埠居民支持的候選人、阿縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley）獲得7萬7397張票，得票率51.68%。對手普萊斯（Pamela Price）得票7萬2354張，得票率48.32%。威利大概率當選。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）今年競選東灣交通局（AC Transit）第三區董事。截至發稿前，莊錦鎮得票9024張，得票率35.43%。他的競爭對手、東灣交通局公共交通經理賽德（Sarah Syed）得票1萬6444張，得票率64.57%。莊錦鎮大幅落後，預計較難翻盤。

競選阿縣第三區議員的華裔譚蓮娜（中，Lena Tam）8日晚舉行開票派對。（譚蓮...
競選阿縣第三區議員的華裔譚蓮娜（中，Lena Tam）8日晚舉行開票派對。（譚蓮娜供圖）

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