期中選舉 東灣8華裔參選 4人有望當選

台灣移民郭佳霖角逐都布林第三區學委，有望當選。圖為他的開票派對。（郭佳霖供圖）

今年11月期中選舉，東灣至少有八個華裔 參選，四人有望當選，斬獲頗豐。

其中，譚蓮娜很可能當選阿拉米達縣議員。華人第一代移民 王耀明（Jeff Wang）競選聯合市（Union City）議員，得票710張，得票率48.7%，另外兩個候選人得票率均未超過30%。王耀明成功當選。

華人第一代移民吳劼（左一，John Wu）參選都布林第三區學委，8日晚與當選聯合市議員的王耀明（左二）、都布林市議員胡欣（右三）一起參加熊谷(左三，Shawn Kumagai)參選州議員的開票派對。（吳劼供圖）

台灣移民Mike Chang和其他五人競選柏克萊學委三個席位，他目前得票6698張，排名第三，有望當選。Mike Chang是聯邦教育部 民權辦公室的律師，也是加州大學黑斯廷斯法學院的助理兼職法學教授，教授教育法。

台灣移民郭佳霖（William Kuo）和華人第一代移民吳劼（John Wu），角逐都布林第三區學委。截至發稿前，郭佳霖得票609張，得票率62.27%。吳劼得票369張，得票率37.73%。郭佳霖可能當選。但無論誰勝出，都是華裔鎖定學委職位。

三谷地區社區領袖梁潔行（Margaret Liang）對本報表示，學委第三選區總共有6000個選民，預計投票人數2500人，目前投票數不到1000張。由於現在郭佳霖的票數以較大的優勢領先，據以往選舉的統計概率來說，結果翻盤的機率很小。個人保持謹慎的樂觀態度，期望他勝選。

中國遼寧省第一代移民劉亞洲（Joel Liu）和曾擔任布利桑頓學委12年之久的華裔Jamie Yee參選布利桑頓（Pleasanton）第三區市議員。截至發稿前，劉亞洲得票828張，得票率34.39%。Jamie Yee得票501張，得票率20.81%。兩人均落後於競選連任的特斯塔（Julie Testa），後者得票1079張，得票率44.81%。劉亞洲、Jamie Yee有可能落敗。