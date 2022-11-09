期中選舉／雨天擋不住 地方候選人拜票衝刺

三名教委徐安、黎美兒、李慧文競選連任，選舉日當天齊聚拉票。（受訪者供圖）

11月8日期中選舉 決選投票 日當天，舊金山 的天氣陰雨連綿，但並未擋住多位舊金山地方候選人冒雨集體走進社區拜票，爭取會後的衝刺。

舊金山教委候選人徐安、黎美兒、李慧文、舊金山地檢長候選人謝安宜，因下雨天氣，於當天早上5時30分與30多名志願者，齊聚第四區市議員候選人殷嘉立的車庫，集體走向日落區拜票。

徐安、謝安宜、殷嘉立與志願者團隊8日在社區拉票。（受訪者供圖）

徐安表示，競選最後一天的衝刺了，心情非常的激動和興奮，找到了自己當初創業的感覺，非常的有激情。她說，在競選中走過籌款、走進社區、關心選民等多個環節，今天最後的時刻要衝刺，也感謝社區和志願者們的付出和對她的支持；下午繼續走訪華埠與19街拜票，且30多位志願者會一起發放他們的競選宣傳單。

第六區市議員麥德誠支持者，手持他的人像宣傳。（受訪者供圖）

第六區市議員麥德誠早上8時與謝安宜走進SoMo社區拜票，加州參議員威善高與第八區市議員華頌善到場支持。謝安宜身著紅色上衣，以表示可以帶來好的運氣，她說，從沒想到有一天會體驗競選拜票，這是她第一次參與競選，心情非常愉快，當然也很緊張。她和她的辦公室會盡最大的努力去支持和愛護這個城市。

馬兆明競選團隊8日冒雨走進社區拜票。（受訪者供圖）

第四區市議員馬兆明表示，很感謝在雨天出來投票的每個人，今天是最後的衝刺階段，「需要我們所有人齊心協力，以確保我們為工薪家庭和日落區的努力大獲全勝」。