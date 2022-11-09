我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉／第四區市議員馬兆明爭連任 票數暫落後

記者李怡／舊金山報導
馬兆明8日冒雨衝刺拜票。（受訪者供圖）
馬兆明8日冒雨衝刺拜票。（受訪者供圖）

11月8日舊金山期中選舉投票，以華裔聚居的日落區第四區市議員競選備受關注。現任市議員馬兆明當天早上5時30分與30多名義工和支持者，冒雨在日落區各個街角和公車站衝刺，提醒民眾投票支持其競選連任。

截至發稿，第四區市議員選舉候選人殷嘉立得5988票，得票率51.49%，暫時領先。馬兆明得5641票，得票率48.51%。

馬兆明告訴本報記者，他對競選充滿信心，他說，「如四年前一樣，草根力量讓我們的競選運動與我的鄰居和街坊直接溝通和對話。不同的是，這一次，我對我過去四年在市府的工作感到自豪」、「但不論是為日落區而訂立的五項安全計畫，還是支持區內長者和學生的撥款計畫，我們在日落區的工作尚未完成，我期望選舉過後繼續凝聚共識，更好的建設社區。」

馬兆明說，競選活動到目前為止可謂是跌宕起伏，他曾被匿名的傳單誹謗為共產主義戀童癖，其中一名競選者因違反選舉法被取消競選資格，目前的競爭對手利用人們的恐懼爭取同情，卻毫無政績。他感謝所有支持者的付出，超過350名競選志願者已經探訪9萬家庭，爭取到1000位捐贈人。

舊金山工程師第三工會代表拉維利（Charlie Lavery）表示，馬兆明是工人團體的朋友，在政治分歧巨大的舊金山，他能夠建立起共識和合作，讓事情得以完成。

舊金山民主黨成員及工會代表托馬斯（A.J. Thomas）強調，馬兆明傾聽民眾的聲音，生活在日落區，代表日落區。托馬斯補充道，競爭對手殷嘉立（Joel Engardio）在其他轄區競選多年未果，就是因為他不傾聽社區的聲音。「日落區已經做出決定，將我們自己的領袖再次選入市議會。」

此前市長布里德（London Breed）曾公開表示，她更支持殷嘉立擔任市議員，原因是她與馬兆明並未達成合作。對此馬兆明也坦然，他與市長在很多問題持不同看法，尤其是在日落區2150號可負擔住房項目上的分歧。

馬兆明要求市交通局（SFMTA）恢復日落區直達華埠的7號巴士快線。馬兆明表示，華埠和日落區作為該市華裔占比最高的兩個社區間，提供直達快速巴士快線至關重要；此次也為來自社區的直接請求，如獲交通局通過，7號巴士將從日落區Noriega街直達華埠內部。除交通之外，馬兆明開展多項社區計畫，以支持第四區工薪階層與民眾的生活與工作。

至本報截稿為止，選務處尚未開出候選人得票數。

馬兆明（左三）與支持者。（受訪者供圖）
馬兆明（左三）與支持者。（受訪者供圖）

舊金山 華埠 投票

上一則

期中選舉／佛利蒙市長高敘加選加州參議員 票數暫領先

下一則

紐森成功連任加州州長 應該沒有懸念

延伸閱讀

下雨天擋不住舊金山地方候選人拜票衝刺的熱情

下雨天擋不住舊金山地方候選人拜票衝刺的熱情
馬兆明纜車巡遊 連任競選衝刺

馬兆明纜車巡遊 連任競選衝刺
舊金山纜車一大早出發巡遊 原是為這兒事!

舊金山纜車一大早出發巡遊 原是為這兒事!
他新冠確診長達411天 英研究團隊終於「找到解藥」

他新冠確診長達411天 英研究團隊終於「找到解藥」
日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求

日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求

熱門新聞

73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

2022-11-03 19:13
監控錄下作案時的影像。（葉志浩提供）

徐麗麗案攝像畫面助破案 華人監控業者扮福爾摩斯

2022-11-01 21:41
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

徐麗麗總資產1200至1400萬 若身亡…男友立即獲百萬

2022-11-02 02:20
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

徐麗麗命案 兇嫌兒爆料：父親反社會、劈腿渣男

2022-11-03 02:20
監控錄下作案時的影像。（葉志浩提供）

監控攝像助破金山牙醫徐麗麗案 華人業者扮福爾摩斯

2022-11-02 14:13

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨193席 民主黨166席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨19席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席