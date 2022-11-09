期中選舉／第四區市議員馬兆明爭連任 票數暫落後

馬兆明8日冒雨衝刺拜票。（受訪者供圖）

11月8日舊金山 期中選舉投票 ，以華裔聚居的日落區第四區市議員競選備受關注。現任市議員馬兆明當天早上5時30分與30多名義工和支持者，冒雨在日落區各個街角和公車站衝刺，提醒民眾投票支持其競選連任。

截至發稿，第四區市議員選舉候選人殷嘉立得5988票，得票率51.49%，暫時領先。馬兆明得5641票，得票率48.51%。

馬兆明告訴本報記者，他對競選充滿信心，他說，「如四年前一樣，草根力量讓我們的競選運動與我的鄰居和街坊直接溝通和對話。不同的是，這一次，我對我過去四年在市府的工作感到自豪」、「但不論是為日落區而訂立的五項安全計畫，還是支持區內長者和學生的撥款計畫，我們在日落區的工作尚未完成，我期望選舉過後繼續凝聚共識，更好的建設社區。」

馬兆明說，競選活動到目前為止可謂是跌宕起伏，他曾被匿名的傳單誹謗為共產主義戀童癖，其中一名競選者因違反選舉法被取消競選資格，目前的競爭對手利用人們的恐懼爭取同情，卻毫無政績。他感謝所有支持者的付出，超過350名競選志願者已經探訪9萬家庭，爭取到1000位捐贈人。

舊金山工程師第三工會代表拉維利（Charlie Lavery）表示，馬兆明是工人團體的朋友，在政治分歧巨大的舊金山，他能夠建立起共識和合作，讓事情得以完成。

舊金山民主黨成員及工會代表托馬斯（A.J. Thomas）強調，馬兆明傾聽民眾的聲音，生活在日落區，代表日落區。托馬斯補充道，競爭對手殷嘉立（Joel Engardio）在其他轄區競選多年未果，就是因為他不傾聽社區的聲音。「日落區已經做出決定，將我們自己的領袖再次選入市議會。」

此前市長布里德（London Breed）曾公開表示，她更支持殷嘉立擔任市議員，原因是她與馬兆明並未達成合作。對此馬兆明也坦然，他與市長在很多問題持不同看法，尤其是在日落區2150號可負擔住房項目上的分歧。

馬兆明要求市交通局（SFMTA）恢復日落區直達華埠 的7號巴士快線。馬兆明表示，華埠和日落區作為該市華裔占比最高的兩個社區間，提供直達快速巴士快線至關重要；此次也為來自社區的直接請求，如獲交通局通過，7號巴士將從日落區Noriega街直達華埠內部。除交通之外，馬兆明開展多項社區計畫，以支持第四區工薪階層與民眾的生活與工作。