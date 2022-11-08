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低劑量電腦斷層掃描 灣區肺癌篩檢可低價自費

記者江碩涵／灣區報導
對華人而言，肺癌是所有癌症中最凶險，死亡率最高的癌症。（本報資料照片）
對華人而言，肺癌是所有癌症中最凶險，死亡率最高的癌症。（本報資料照片）

肺癌是美國第二大常見癌症，也是死亡率最高的癌症之一，主要原因是大多數肺癌發現時都已經是四期以上。對華人而言，肺癌是所有癌症中最凶險，死亡率最高的癌症。在華裔男性中，肺癌死亡率高達百分之四十七，華裔女性高達百分之二十三，遠超出排第二的肝癌，死亡率也遠高於其它族裔。

吸菸據信是罹患肺癌的主因，但在肺癌患者中，並非都是吸菸者。約有15至20%的男性肺癌患者，以及超過一半的女性肺癌患者並不吸菸。尤其是亞裔，約71%的亞裔女性肺癌患者從不吸菸，幾乎是其它族裔的兩倍。

很多研究證明，低劑量電腦斷層掃描 （Low Dose CT Scan）可以在早期發現肺癌。患肺癌的風險, 隨著使用煙草和年齡增長而升高。但有高比率的華裔婦女罹患肺癌卻從未吸菸，不符合保險給付資格。

很多華人常遠赴台灣進行低劑量胸腔電腦斷層掃描，其實灣區就有低價自費的選擇，El Camino Health 提供低價自費的低劑量電腦斷層掃描，幫助高危險族群早期診斷及預防。自費的低劑量電腦斷層掃描只需175.48元，是全灣區價格最低。病人須先和醫生諮詢，由醫生評估風險後下單檢驗，對於住在舊金山灣區，符合低收入的資格居民，El Camino Health癌症中心則免費提供。

為幫助大家了解肺癌的預防和控制， El Camino Health 華人健康促進計畫將於本月9日下午2時至4時舉行「請問醫生」視訊講座，主題為：「保護您的肺臟：肺癌篩檢與控制」，由介入性肺臟科醫師余安（Elizabeth Yu, MD, PhD）討論肺癌篩檢與控制及早期偵測，介入性肺臟科和治療選項。癌症中心和肺結節計畫部門會詳細介紹El Camino Health 提供的免費和低價自費的肺癌篩檢。

余安在麻州大學醫學院獲得醫學博士和博士雙學位，並在Tufts Medical Center完成了內科住院醫師和內科主任住院醫師實習，在加州大學舊金山分校醫院（UCSF）完成肺科和重症訓練，以及由UCSF、Palo Alto Medical Foundation和El Camino Health 聯合提供的介入性肺臟科專業訓練。

她的專長於微創支氣管鏡手術，目前在El Camino Health山景城院區進行這項先進手術。 她的研究興趣包括肺癌的診斷和管理以及介入肺病學設備的開發。

視訊講座以中英文雙語進行，由El Camino Health 華人健康促進計畫，與 El Camino Health 癌症中心和肺結節計畫（Lung Nodule program ）合作推出。請上網報名視訊講座: www.elcaminohealth.org/chievents。

有關自費的低劑量電腦斷層掃描，更多資訊可詢問肺結節導航員（Lung Nodule Navigator）英文服務專線 650-940-7301。有關El Camino Health癌症中心提供的免費篩檢，詳情及資格，則可致電癌症中心650-988-8338 （英文服務）。

癌症 華人 篩檢

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