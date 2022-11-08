灣區迎降雨 低窪區恐達1.5英寸 火災季節有望結束

聖荷西地區7日下午下起小雨（記者陳爍嘉／攝影）

最新的一波降雨7日中午抵達灣區 ，預計將持續到8日。7日當天下午聖荷西 地區的天氣極為陰沉，並下起了小雨。根據氣象局預計，這一個相當強大的風暴 系統正在襲擊北加州，灣區降雨量可能比4月以來的任何時候都多，有可能發生雷暴。大量的水氣，也可能使火災季節正式結束。

根據國家氣象局數據，從6日深夜到9日，灣區的低窪地區（包括屋崙、舊金山和聖荷西）可能會出現1到1.5英寸的降雨，而沿海地區可能會有高達3英寸的降水。南灣、東灣以及半島上空的風速可能高達每小時35至45英里。在東部海拔4000英尺以上的塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）預計將有1到4英尺的積雪，這將可能為滑雪勝地提供一個在感恩節假期高峰期前開始裝載雪花的機會。

降雨已經陸陸續續開始了，6日和7日早些時候，聖他克魯斯山脈的班洛蒙德（Ben Lomond） 降雨量為0.43英寸，屬於該地區的高點之一。田默派斯山（Mount Tamalpais）0.48英寸、Diablo山0.45英寸。比起這些山谷區域，灣區許多人口稠密地區的降雨量要少得多，舊金山市中心的降雨量只有0.1英寸，屋崙降雨量只有0.09英寸，舊金山機場的降雨量只有0.04英寸，而聖荷西更是只有 0.03 英寸。

全國氣象局氣象學家柏林傑（Dalton Behringer）7日表示，由於高層低壓系統（upper-level low pressure system），風暴正在離海岸移動，「我們遇到了一些海浪，最猛烈的海浪將持續到8日凌晨」。據氣象部門的預判， 灣區海邊將可能出現15至20英尺高的海浪，氣象服務部門已在7日和8日早上向沿海所有海灘發布了高浪預警。

柏林傑說，緩慢移動的風暴將於9日開始在陸地上遷移，並離開灣區。他預計，直到10日，該地區的氣溫都不會超過60度，聖荷西的夜間低溫可能會降至40多度，聖他克拉拉谷和東灣地區則可能降至30多度。在那之後，灣區應該會有一段時間的涼爽天氣。