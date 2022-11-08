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醫療保險參保者 遭欺騙營銷增加

編譯組／灣區綜合電
聯邦醫療保險參保者被警告注意欺騙性營銷計畫。（美聯社）
聯邦醫療保險參保者被警告注意欺騙性營銷計畫。（美聯社）

隨著聯邦醫療保險（Medicare）的開放註冊到12月7日結束，健康專家警告老年人，誤導性的營銷策略可能會導致一些人簽署聯邦醫療保險優選計畫（Medicare Advantage）。這些計畫會被設計成政府官方表格的郵件，醫療保障網站的詐騙廣告會出現在巴士上，或以名人為主角的電視廣告中。然而這些計畫不包括他們的常規醫生或處方，並將推高自付費用。

「這是一個非常復雜的環境，人們在從那些向他們推銷計畫的公司那裡獲得信息。」衛生保健智囊團民福基金（Commonwealth Fund）的雅各布森（Gretchen Jacobson）說。「我們要找到一種方法來保護和告知消費者，這點很重要。

醫療保險優選計畫市場的業務正在蓬勃發展，該計畫為65歲以上或有殘疾的人提供政府醫療保險計畫的私營版本。由於對客戶的競爭非常激烈，保險公司轉向營銷機構和經紀人，以求在該計畫提供的幾十個項目中獲得關注。

醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）的工作人員也在跟蹤調查，他們正通過撥打這些營銷公司在網上、電視和報紙上發布的一些廣告上的號碼，秘密地選購計畫。該行動已經發現了使用不準確信息銷售計畫的保險代理人。在某些情況下，廣告或代理人誇大了參保者將獲得的福利以及他們在新計畫中可以節省的資金。

這個被稱為CMS的政府機構可以發出警告信，並在某些情況下對違規行為處以小額民事罰款。該機構報告說，去年圍繞誤導性醫療保險優選廣告的投訴激增，收到近4萬份，而2020年只有1萬5千份。今年的數據還沒有出來。

參議院財政委員會的民主黨人在上周發布了一份調查報告，顯示幾個州在2021年也報告了圍繞欺騙性營銷計畫的投訴增加。委員會主席、俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）說：「欺詐者和詐騙者在醫療保險中如此規模的肆意妄為是不可接受的，我將與CMS密切合作，確保急劇增長的營銷投訴得到處理。」

在上個月的備忘錄中，該政府機構說已經審查了數千份投訴，發現了許多問題。它還要求保險代理人和經紀人記錄與客戶的註冊電話，以便在提出投訴時可以進行審查。CMS說，保險公司對其簽約的代理人、經紀人或營銷公司以其名義發布的材料負責。

政府官員建議參加聯邦醫療保險優選計畫的人，向經紀人或代理人詢問具體的問題，如他們所銷售的計畫是如何涵蓋醫生、處方和服務的，包括牙科或視力護理。每個州還提供顧問，幫助人們了解註冊過程。

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