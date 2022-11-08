專訪諾貝爾經濟學獎得主卡德：美國會出現經濟衰退

諾貝爾經濟學獎得主戴維·卡德接受本報專訪。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大經濟學教授、諾貝爾經濟學獎得主戴維．卡德（David Card）將作為嘉賓，以Zoom在線的方式出席「經濟日報2022年大師論壇」。本報記者為此專訪卡德教授，就目前美國經濟的熱點議題以及美國政府的經濟和科技政策，向大師請益。

1956年出生的卡德，加拿大裔美國人，是柏克萊加州大學經濟學教授，因「對勞動經濟學的實證貢獻」，與另外兩人共同獲得2021年諾貝爾經濟學獎。其研究結果時常被作為支持增加移民和最低工資立法政策的有力論據，研究不僅影響美國的最低工資、教育投資等相關政策，同時對部分歐洲國家的政策制定產生影響。

本報特約記者近日專訪卡德。超過30分鐘的訪談中，卡德總論最低工資、AI 技術的影響。也直言，美國會出現一次經濟衰退。目前，美國住房市場已開始顯示出衰退跡象。大家會看到相當可觀的失業率上升，也許不會出現一個嚴重的經濟衰退，除非失業率大幅增加。

記者問：得到諾貝爾經濟學獎後，對你的生活帶來什麼改變？

卡德答：沒有太多變化，學校給了我一個專用停車位（笑）這算不算？而且接受了更多人的採訪，我已經幾次外出旅行做講座，之前去了南韓做了一次演講。

諾貝爾經濟學獎得主戴維．卡德接受本報專訪。（記者張曼琳／攝影）

★最低工資 就業影響小

問：您的研究指出，提高最低工資的負面影響很小，且提高最低工資不會導致就業率下降，也不會讓工作機會減少。以當前局勢來看，這些看法有改變嗎？對於不同行業是否會有不同的結果？

答：有關最低工資的研究工作在很久以前完成，實際上是30年前，在那之後，又有了很多研究；比如更多的數據，更好的分析等。大多數這些研究，都或多或少地發現與我們最初的發現相同的答案，即最低工資的增長，沒有對就業產生太多影響。最近，相當有趣的是對德國發生的事情的研究，他們以前沒有最低工資要求，但2016年前後引入；有一些個別公司受到傷害，但主要方面，雇員、工人狀態都很好，沒有失業。

實施最低工資，在不同行業是否有不同的結論？我懷疑有可能，但還沒有看到太詳細的分析。我認為在德國的情況下，他們原本期望在較貧窮的東部地區，也就是過去被稱為東德的一部分，實施最低工資會有不同的效果。而實際上，似乎並未發生這種結果。對許多人來說是個驚喜。（在一些領域）或許可能有一些我不知道的情況發生。

問：最近美國正遭遇嚴重的通貨膨脹 威脅，您認為這種高通膨的局勢會持續到何時？因應嚴重的通膨，美國聯準會採取激進的升息策略，是否會使美國經濟走向衰退？

卡德手寫祝福語給台灣讀者。（記者張曼琳／攝影）

★通貨膨脹 會持續幾年

答：高膨脹的局勢，會持續幾年。去年美國可能有8%的通貨膨脹，但工資只漲了幾個百分點，也許是4%，大多數工人的實際收入比以前少。同時，美國又有很多好的工作機會，對於那些尋找更好工作、試圖彌補通貨膨脹影響的員工來說，會有很大的壓力。目前的局勢，也將導致一些持續的工資繼續上漲，通常情況下，需要幾年時間才能使通貨膨脹率回落；自80年代以來，我們還沒有太多（應對通膨）的經驗，但聯準會現在非常努力的採取措施（註：指升息）。我猜想會出現一次經濟衰退。

例如，住房市場已開始顯示出這種跡象，因為利率太高，所以抵押貸款成本也高。我認為，你會看到相當可觀的失業率上升，也許不會出現一個重大的經濟衰退，除非失業率大幅增加。很難預測經濟衰退持續多久、如果你在考慮投資房子，最壞的情況是持續四或五年之久，房價增長緩慢。在經濟衰退中，普通人應該暫時不要做任何重大的新投資，包括住房和汽車之類，直到我們看到經濟情況發生什麼；每個人都會如此操作，也會進一步讓經濟放緩。

聯準會的人希望失業率不上升太多，但目前職位空缺下降，每個公司都有點放慢招聘的速度；當然，從勞工 的角度來看，（相比於通貨膨脹）他們現在的實際收入在減少。在某種程度上，聯準會想做的是，「好吧，你們都吃了虧，只是要保持收入，你將無法追趕通膨。」站在勞工的角度上，對他們來說有點太糟糕。

問：若提高工資，是否會使通膨更加嚴重？

答：這取決於通膨的一些來源，比如來自汽油價格和石油價格；你不可能真的為此提高工資，這種通貨膨脹會讓生活水準降低，但其他的來源只是因為需求過剩。比如，在新冠疫情之後，有很多對勞工的壓抑需求，也許部分是因為紓困資金的發放；因此，在這種情況下，你可以說，我們會期望工資上漲，但他們可能不會跟上通膨的速度，這是肯定的。

卡德手寫一段文字說，祝福台灣讀者，並期待和讀者在視訊見面。（記者劉先進／攝影）

★緊縮貨幣 失業率上升

問：美國政府正在實施的緊縮貨幣政策，對勞工市場將帶來什麼樣的影響？例如失業率的變化？

答：通常情況下，當聯準會實施重大緊縮貨幣調整時，失業率會上升幾個百分點，比如2%、3%或4%。然後很多公司倒閉，有小公司倒閉了，有無力還款的屋主失去房子，這讓人們不得不放棄抵押貸款和其他東西。這對勞工來說通常是非常糟糕的消息，對低技術勞工、那些剛開始職業生涯的人來說，至關重要，緊縮貨幣對小企業，特別是新的小企業也非常不利。

比如，你剛想開一家餐館，這會導致你失去所有的投資。對那些不得不借錢創業的人來說可能無比艱難，因為他們的借錢成本會上升。任何一個僱員，若在一家有大量債務、或在對債務敏感的公司工作，影響都很大，比如，汽車行業可能會下滑。

★房價放緩 復甦恐緩慢

問：目前，儘管長期房貸利率增加，但房價在降，競爭房源的買家減少，對於需要買房的人來說，是否應該入手？

答：有不同的角度來看待這個問題；如果你有現金，而且不用借錢，那麼說這是一個很好的投資可能並不瘋狂。比如，在2008年的經濟大衰退中，在蘇諾瑪（Sonoma）的一套房子大幅下跌了40%，價格從110萬降低到60萬。而柏克萊的房子下跌幅度是20%到25%。

如果你覺得時機不錯，就買個房子，但你不能預期會一直上漲。當遇到經濟衰退，房價在開始時有點放緩，然後下降，需要很長的時間來恢復。因此，我在1997年第一次搬到加州，之前1991和1992年有一次重大的住房衰退。花了五年時間復原。住房市場重建非常緩慢，2008年、2009年的大衰退道理一樣，房價直到2013、2014才重新復甦。除非房子位於真正最好的市場，比如舊金山市中心或其他地方，那就不一樣了，但如果你在郊區的佛利蒙或其他地方，住房市場將是緩慢復原。

★開放移民 美國有需求

問：很多國家都面臨少子化、人口放緩的問題，開放移民是解決方案之一，您對於開放移民有什麼建議？若聘僱低薪的海外勞工，是否會打壓國內勞工、剝削海外勞工或促使美國工作外包？

答：任何經濟體都會有這種情況發生；現在，只有一小部分東西是在美國製造的，衣服、鞋子都不在美國本土製造，除非超級昂貴的衣服，手機和諸如此類的東西大多在國外製造。工程是在美國完成、設計，（但海外製造）。歐洲也是如此，義大利有時裝設計，這些都不是在義大利製造的，而是在中國。製造這些產品沒有那麼多錢可以賺，如果你能設計或創新，會賺更多的錢。我認為這可能是將要發生的事情，如果你看看在大多數國家從事製造業工作的人的比例，已大大下降。

同樣，在農業方面，每個人都曾從事過農業，而現在沒有人從事，因為如今農業生產力很高。所以我認為這是一個自然現象；但也有一些對供應鏈問題的擔憂，如果所有的東西都是在其他國家製造，若在戰爭中需要這些產品，有點風險。

我們仍然需要一些低技術工人在服務部門工作，在美國仍然有農業，清潔工服務和駕駛之類的低技能工作，即使人們沒有太多的培訓，也可以做這些，總會有這方面的需求。

★AI新科技 增就業機會

問：科技的進步日新月異，尤其AI出現，對勞動市場恐造成更全面的衝擊，社會是否能承受？

答：有一個例子是，我們正在使用大量的AI的地方是在包裹交付；比如亞馬遜和聯合包裹服務公司的（UPS）的包裹分揀，利用AI技術進行光學識別，將貨物移動、裝載到卡車上。如今，每個顧客都想在兩天內拿到貨物，而非兩周，這意味著需要更多人工作。這種情況下，實際增加了對勞動力的需求。

在其他情況下，AI減少了對勞動力的需求，比如，在製造汽車的廠房內，有很多機器人。1974年，我作為大學生，在通用汽車公司工作，當時就有機器人噴油漆。如今，所有可怕的工作都由機器人完成的；噴漆是一個可怕的工作，有毒，現在的油漆是帶電的，能很好地附著在金屬上。沒有人在此種環境工作，這樣很好。

人類可以用技術來改善產品，在很多情況下，一些真正的糟糕的工作，比如地下採礦，有高科技輔助很好。可能大多數經濟學家認為，當出現新技術時，勞動力市場會有一些混亂，但不可避免地，人們會想得到新產品，總會有一些人去擔任新角色。比如說，服務行業，每個人都希望他們的食物和東西被送過來，這意味著新技術能創造更多就業機會。

問：對於台灣你有什麼印象呢？

答：我從來沒有去過台灣，其實我去過日本，相當喜歡那裡；去南韓待了幾天，沒有日本那麼有趣，但也還可以。

諾貝爾經濟學獎得主戴維·卡德喜歡自製家具等木製品。（記者劉先進／攝影）

【人物側寫】他風趣幽默 桃李滿天下

不同於公眾普遍印象裡嚴肅經濟學者的形象，卡德出人意料的幽默風趣、平易近人。對周邊的人和物，帶著新鮮和好奇，聆聽記者提問時，格外的認真、專注。他面帶微笑，頻頻點頭，同時也樂於分享其生活的點點滴滴，在合適時機會講笑話，活躍氣氛。

因為出生成長在父母的農場，卡德平日坐在電腦前進行學術研究之外的興趣，就是手工製作木製的物件。他說，「從小長大在農場，所以學會做這些東西。」卡德在蘇諾瑪縣（Sonoma）擁有的物業裡，存放有舊式的骨董拖拉機及草坪和池塘，這些都是他自幼熟悉的事物。

卡德隨手展示放在辦公室裡的一個木製小盒子，是他親手製作的。他還有一台復古木頭切割機，會時不時製作木製的小家具、物件和相框等。在卡德的辦公室中，掛著許多個人喜歡的插畫、獎盃和相片，他將一張學生們的合影擺在最顯眼的位置，相框是由他自己製作。

卡德非常喜歡學生，能說出每一個學生的名字、來自何方。（記者劉先進／攝影）

卡德桃李滿天下，學生來自世界各地，遍布歐洲、亞洲、南美以及北美。他尤為關切自己的學生，記得每一個學生的名字，知道他們來自何地、在哪裡工作；為感謝他，學生還特地以他的名字舉辦「戴維節（Dave-Fest）」活動，這讓卡德自豪且感恩。

卡德平日喜歡閱讀小說，喜歡的作家包括，葡萄牙作家若澤·薩拉馬戈（Josie Saramago）以及住在日本的愛爾蘭作家，「雲圖（Cloud Atlas）」的作者大衛·米切爾（David Mitchell）的評價頗高。